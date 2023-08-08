На здании посольства РФ в Вашингтоне идут «прожекторные войны»

В пятницу вечером, 4 августа, американский активист Бенджамин Виттес спроектировал на стенах посольства России в Вашингтоне изображение флага Украины и работы украинского художника Никиты Титова. Это стало частью специальной проекционной операции, организованной Виттесом, который является старшим научным сотрудником Института Бруклингса. В ответ сотрудники посольства РФ активно использовали свои прожекторы, подсвечивая буквы Z и V – символы войны против Украины.

На этот раз Виттес впервые решил создать на стенах посольства “выставку” работ украинского художника Титова. Всего было выбрано 30 произведений, включая различные интерпретации тризуба, изображения Кремля в виде змеи, тонущего в крови корабля, а также позитивные символы, связанные с Украиной и украино-американскими отношениями.

Сам Титов принял участие в акции удаленно, комментируя свои работы через интернет-связь. Он выразил благодарность американскому народу за поддержку и подчеркнул важность продолжения борьбы даже в условиях трудностей.

Сотрудники посольства России пытались мешать проекциям, подсвечивая своими прожекторами, однако несмотря на это, акция продолжала собирать поддержку со стороны украинцев и американцев, которые узнавали о ней из социальных сетей.