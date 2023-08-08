Пентагон: США наращивают производство артиллерийских снарядов

Министерство обороны заявило, что будет поддерживать боеготовность американской армии, одновременно помогая Киеву, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Пентагон сохраняет приверженность вооружению Украины, которая защищается от неспровоцированного вторжения России, одновременно поддерживая боеготовность американских вооруженных сил.

Об этом заявил высокопоставленный представитель военного ведомства.

Помощник министра армии по закупкам, тыловому обеспечению и технологиям Дуглас Буш заявил, что США применяют многосторонний подход к расширению производства критически важных средств.

«Армия США стремится и будет добиваться успеха в поддержании запасов, достаточных для обучения и обеспечения боеготовности Армии США, одновременно поставляя нашему союзнику, Украине, то, в чем она нуждается», – сказал он.

По словам Буша, эта работа ведется «в рамках международной команды».

С начала российского вторжения в феврале 2022 года администрация Байдена оказала Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму более 43 миллиардов долларов.

Помощь включает более 2 тысяч зенитных переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер», более 10 тысяч противотанковых ракетных комплексов «Джейвелин» и более 2 миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Буш заявил, что в настоящее время США производят 24 тысячи артиллерийских снарядов в месяц, а в ближайший год планируют выйти на уровень 80 тысяч снарядов в месяц.

«В целом наша команда работает хорошо, – сказал Буш. – Мы модернизируем нашу промышленную базу и наращиваем производство».