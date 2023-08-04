В Сакраменто построят инновационную станцию зарядки электромобилей

Сакраменто запускает инновационную станцию зарядки электромобилей на солнечной энергии. Гигантская станция будет построена в непосредственной близости от международного аэропорта г. Сакраменто.

В Сакраменто запланирован запуск уникальной станции зарядки электромобилей, использующей солнечную энергию для поддержки экологически чистого транспорта. Проект с названием “Sacramento County WattEV Innovative Freight Terminal (SWIFT)” будет предоставлять зарядные ресурсы как для грузовых, так и для пассажирских автомобилей.

Планируется установка быстрых зарядных устройств постоянного тока и мегаваттных зарядных устройств, которые будут питаться новым солнечным массивом. Зарядка осуществляется с помощью современных технологий, что позволит снизить выбросы твердых частиц и дизельных выхлопных газов, значительно улучшив качество воздуха в городе.

Общая стоимость проекта составляет 62 миллиона долларов, а завершение строительства запланировано на декабрь 2025 года. Ожидается, что станция зарядки “SWIFT” принесет значительные преимущества для сообщества, включая создание рабочих мест во время строительства, обслуживание торговых и муниципальных объектов, а также улучшение качества жизни для жителей округа Сакраменто.

Этот проект подчеркивает стремление Сакраменто стать одним из лидеров в развитии экологически чистого транспорта и продвижения использования возобновляемой энергии. Станция зарядки на солнечной энергии предоставит уникальные возможности для развития электромобильной инфраструктуры и продвижения стандартов устойчивого развития в регионе.