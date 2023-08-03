США ввели санкции против российских научных центров

OFAC (Офис контроля иностранных активов) объявил о последних обновлениях в списках санкций, связанных с Россией. В рамках глобальных «санкций Магнитского» были произведены изменения данных в отношении некоторых физических лиц и организаций.

Сообщается, что из списка санкций был удален реестр на имя Satish SEEMAR из Объединенных Арабских Эмиратов и добавлена запись, яхты «ADDICTION» с бортовым номером (9HA4571), ходящей под флагом Мальты. Яхта связана с российским бизнесменом Сергеем Адоньевым.

Также были введены санкции против Института общей физики РАН, Института твердых тел РАН и Казанского научного института РАН.

Кроме того, OFAC внес изменения в данные о судах, связанных с Россией. Изменения коснулись судов PARAMUSHIR (UIHY) и SASCO ANGARA (UBUO6) с российским флагом, связанных с PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SAKHALIN SHIPPING COMPANY. Они также были внесены в санкционные списки.

Важным обновлением реестра является также внесение в него личных данных СМОЛИНА, Анатолия Анатольевича, связанного с LIMITED LIABILITY COMPANY VEGA STRATEGIC SERVICES. По информации российских журналистов, ЧВК «Вега» действовала на стороне сирийского президента Асада.

Сообщается, что OFAC «продолжает следить за ситуацией и обновлять списки санкций в соответствии с изменяющейся международной обстановкой».