Дональду Трампу предъявили уголовные обвинения в попытке отмены результатов выборов 2020 года

Дональду Трампу во вторник были предъявлены обвинения в совершении преступления по изменению результатов выборов 2020 года, что привело к бунту его сторонников на Капитолийском холме.

Министерство юстиции США стремится привлечь бывшего президента к ответственности за беспрецедентные действия, направленные на блокировку мирного передачи президентской власти и угрозу американской демократии.

Это уже третий уголовный иск против Трампа, и он предоставляет серьезную опасность его политической карьеры.

В обвинении, в частности, описывается серия ложных заявлений Трампа (о результатах выборов), которые привели к хаосу в Капитолии 6 января 2021 года.

Как заявляется в обвинении, Трамп натравил своих сторонников на основы демократии и попытался возбудить в них насильственные действия в отношении действующего в США политического устройства.

Опубликованное во вторник обвинение, включает в себя подозрение в заговоре против правительства Соединенных Штатов, изобилует утверждениями о том, что бывший президент напал на “основную функцию” демократии. Это первый случай, когда проигравший выборы президент, и который является ведущим претендентом на номинацию кандидата в президенты от республиканцев, сталкивается с правовыми последствиями за свои отчаянные, но в конечном итоге неудавшиеся попытки удержать власть.