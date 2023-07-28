США передадут Украине дроны для документирования военных преступлений

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о поставке в Украину девяти автономных дронов, пожертвованных ведущим американским производителем дронов Skydio. Сообщается, что дроны Skydio оснащены камерами с разрешением 4K и будут использоваться для фото и видеофиксации, чтобы документировать военные преступления на территории Украины.

Вышеуказанные дроны должны помочь офису Генерального прокурора Украины фиксировать разрушения гражданской инфраструктуры и собирать доказательства нарушений прав человека на передовой и освобожденных территориях.

Помимо содействия в получении беспилотников от компании Skydio, USAID поддерживает более широкие усилия по привлечению к ответственности за военные преступления и нарушения прав человека. С 24 февраля 2022 года две поддерживаемые USAID коалиции прав человека в Украине задокументировали более 40 000 случаев военных преступлений России. USAID также принимает участие в совместных поездках для документирования военных преступлений с Уполномоченным по правам человека Украины.

Ранее USAID также поставило в Украину терминалы Starlink, пожертвованные SpaceX, а также ноутбуки и программное обеспечение для украинских школ от HP и Microsoft. USAID также сотрудничает с частным сектором для поддержки производства и экспорта украинского зерна через запущенную в июле 2022 года инициативу AGRI-Ukraine.

На прошлой неделе в Одессе администратор USAID Саманта Пауэр объявила о дополнительной поддержке украинского бизнеса в размере 250 миллионов долларов для инициативы, что повысит вклад USAID до 350 миллионов долларов и активизирует дополнительные 250 миллионов долларов для инициативы от других доноров, частного сектора и фондов.