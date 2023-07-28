Байден: “Это не просто война, Россия совершает зверства”

Президент США Джо Байден выразил благодарность Италии за поддержку Украины и подчеркнул, что Россия совершает зверства в войне против Украины. Ранее Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа.

“Это не просто война, Россия совершает зверства, они на это сосредотачиваются”, – заявил Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во время её визита в Вашингтон в четверг.

Байден поблагодарил Италию за поддержку Украины: “Италия и Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину, и я благодарю вас за серьезную поддержку в защите от зверств России, и это именно то, чем они являются … Я благодарю итальянский народ, я хочу поблагодарить их за поддержку Украины. Это имеет большое значение”.

В свою очередь Мелони выразила уверенность, что украинское сопротивление отталкивает, а не приближает угрозу мировой войны и отметила последовательную политику Италии в поддержке Украины.

“С началом российской агрессии против Украины, мы все вместе решили защищать международное право”, – заявила Мелони во время встречи с Байденом в Белом доме. – “И я горжусь тем, что Италия с самого начала сыграла в этом свою роль. Мы сделали это просто потому, что поддерживать Украину – значит защищать мирное сосуществование людей и государств во всем мире. Вопреки некоторым заявлениям, украинское сопротивление отталкивает мировую войну. А не приближает, как кто-то говорит. Те, кто верит в мир, должны быть первыми сторонниками украинского дела”.

Италия, которая будет председательствовать в “Группе семи” в 2024 году и станет местом проведения конференции по восстановлению Украины в 2025 году, сыграет особую роль в координации международных усилий по помощи Украине, гласит совместное заявление, выданное лидерами США и Италии по итогам встречи.

В заявлении Байден и Мелони также указали на важность обеспечения экспорта продовольствия из Украины через Черное море, осудили выход России из Черноморской зерновой инициативы.

Ранее на этой неделе в Белом доме отметили, что США и Италия имеют много общего в подходе к внешнеполитическим вопросам. Наблюдатели, однако, отмечают разницу в позиции администрации Байдена и Мелони, в частности, что касается сотрудничества с Китаем, так как Италия участвует в проекте Китая “Один пояс”, о котором критически высказывается в правительстве США.

В четверг Мелони также провела встречу на Капитолийском холме с американскими законодателями от Республиканской и Демократической партий.