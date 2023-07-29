Украина показала водные дроны, уничтожающие российский флот

Украина впервые публично представила свой новый морской дрон, стремясь ограничить действия российского флота в Черном море, сообщает CNN.

Издание получило эксклюзивный доступ к новому морскому дрону, разработанному для атаки на корабли Черноморского флота России. Дрон оснащен сотнями килограммов взрывчатки и способен поражать цели на расстоянии до 800 км, говорится в отчете.

Этот разработанный и произведенный в Украине дрон управляется удаленно и может использоваться также для разведки и наблюдения.

Пилот дрона с кодовым именем “Акула” рассказал CNN, что дрон прост в управлении и успешно сдерживает движения российского ВМФ.

Видеозаписи, опубликованные изданием, демонстрируют силу удара морских дронов Украины, показывая их прорыв через российские оборонительные линии и удары по кораблям и главной базе Черноморского флота.

“Эти дроны самые быстрые в Черном море”, – сказал разработчик. “Техника России находиться на уровне 20-го века, а наша – 21-го”, – добавил он.

Возможности дрона также проявились в атаке на Керченский мост на прошлой неделе. Этот мост протяженностью около 12 миль является ключевым транспортным маршрутом между Россией и Крымом, регионом, присоединенным к России в 2014 году. Украина использовала два своих морских дрона для удара по мосту, нанеся ему значительные повреждения.

Также сообщается о роли украинских дронов в атаке на российский крейсер «Адмирал Макаров».

По данным CNN, Украина отказалась сообщить, сколько новых дронов было произведено или сколько они намереваются создать.