США поможет Международному уголовному суду в сборе данных о российских военных преступлениях

До сих пор Соединенные Штаты отказывались сотрудничать с МУС, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден отдал распоряжение государственным службам оказывать содействие Международному уголовному суду (МУС) в сборе данных о предполагаемых российских военных преступлениях в Украине.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных правительственных чиновников.

Как указывается в статье, до сих пор Соединенные Штаты, не ратифицировавшие соглашение о создании Международного уголовного суда, отказывались сотрудничать с МУС, считая, что подобное сотрудничество будет рассматриваться как признание Вашингтоном юрисдикции суда, что может в теории позволить суду преследовать и американских военных.

Как стало известно газете, глава Пентагона Ллойд Остин был против этого решения президента в то время, как Госсекретарь Энтони Блинкен и многие видные законодатели выступали за помощь суду в расследовании.

Как отметила The New York Times, считается, что у американских разведслужб есть детальная информация о том, как в российском руководстве принимались решения об обстреле украинской гражданской инфраструктуры и насильственной депортации в Россию украинских детей.

Ордер на арест президента России Владимира Путина был выдан Международным уголовным судом на основании обвинений в организации депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Белый дом пока официально не объявил о решении президента и о том, как будет выглядеть сотрудничество США с МУС.