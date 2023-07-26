Новый поворот в деле о налоговых правонарушениях Хантера Байдена

Судья в Уилмингтоне поставила под сомнение некоторые положения сделки, заключенной между адвокатами сына президента и федеральной прокуратурой, пишет Кен Бредемайер из VOA.

Запланированное на среду судебное слушание, в ходе которого Хантер Байден, сын президента Джо Байдена, должен был признать себя виновным в совершении налогового правонарушения, завершилось совсем не так, как ожидалось. Судья федерального суда в Уилмингтоне поставила под сомнение условия сделки, которую адвокаты Хантера заключили с прокуратурой, и в итоге сын президента отказался признавать свою вину.

Хантер Байден предстал перед федеральным судом в столице штата Делавэр, чтобы признать себя виновным по обвинениям в том, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в виде налогов в 2017 и 2018 годах, когда он заработал свыше 1,5 млн долларов. По еще одному обвинению, выдвинутому отдельно от налогового дела, он признался в незаконном хранении оружия, так как в то время он имел наркотическую зависимость. Сделка с прокуратурой, скорее всего, позволила бы Байдену-младшему избежать тюремного заключения.

Однако судья Мэриэллен Норейка отказалась утвердить это соглашение.

Она поставила под сомнение некоторые положения пакта, заключенного адвокатами Хантера Байдена с прокурорами, особенно в части получения полного иммунитета, освобождающего его от будущего судебного преследования, вытекающего из других расследований, включая зарубежные деловые сделки Хантера Байдена, которые, как утверждают республиканцы, касались Джо Байдена и приносили его семье финансовую выгоду до избрания президентом в 2020 году.

Во время перерыва в процессе адвокаты обсудили ситуацию с обвинением в зале суда и, по-видимому, пересмотрели условия сделки. В обновленной версии Хантер Байден должен был признать вину по обвинениям, связанным с налогообложением с 2014 по 2019 годы, а также в употреблении кокаина и одновременном хранении оружия, с уточнением, что это не дает ему иммунитета от любого другого потенциального судебного преследования.

Однако достичь сделки так и не удалось, так как и Хантер Байден не признал себя виновным в налоговых правонарушениях.

Судья объявила о приостановке процесса, сказав, что позже она все еще может одобрить соглашение между адвокатами Хантера Байдена и прокурорами, как только будут прояснены некоторые формулировки в тексте.

Условия первоначальной сделки с обвинением о признании вины, достигнутой между адвокатами Хантера Байдена и федеральным прокурором, были объявлены в прошлом месяце. Байден должен был признать вину в неуплате налогов за 2017 и 2018 годы. Однако судья в любом случае должна была одобрить соглашение, чтобы оно считалось действительным.

В большинстве случаев американские суды соглашаются со сделками о признании вины, которые заключаются между адвокатами и прокурорами заранее. Однако это происходит не всегда, и судьи имеют право пересматривать условия таких сделок и выносить свои собственные приговоры.

Первоначальный вариант соглашения о признании вины был согласован федеральным прокурором Дэвидом Вайсом в Делавэре. Вайс был назначен бывшим президентом Дональдом Трампом, ныне ведущим кандидатом в президенты от республиканцев на выборах в 2024 году, и остался в администрации Байдена, продолжая надзор за политически щепетильным делом.

Во вторник законодатели-республиканцы передали судье, которая также была назначена Трампом, заявление с информацией о недавних показаниях, которые были даны в Конгрессе двумя информаторами – сотрудниками федеральной Налоговой службы. Информаторы утверждали, что руководство Налоговой службы и Министерства юстиции «снисходительно» отнеслись к обвинениям, выдвинутым против сына президента, и не предъявили ему более серьезные обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Хантер Байден не скрывает, что в недавнем прошлом у него были проблемы с употреблением кокаина. Республиканцы также бездоказательно обвиняют сына президента в участии в ряде «сомнительных» сделок в Украине и в Китае, которые, как утверждают противники Байдена, якобы позволили Хантеру получать миллионы долларов наличными в период с 2017 по 2020 годы, когда Джо Байден не занимал официальных постов.

Президент Байден обычно не комментирует вопросы журналистов об обвинениях, выдвигаемых против него республиканцами.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти во вторник предположил, что республиканское большинство в Палате представителей может начать расследование по делу об импичменте президента Байдена в связи с обвинениями, касающимися его сына, и предполагаемым получением президентом финансовой выгоды.

Хантеру Байдену, который публично обсуждал свою борьбу с алкоголизмом и употреблением крэк-кокаина, также было предъявлено обвинение по отдельному делу о хранении огнестрельного оружия будучи потребителем наркотиков. Он согласился на участие в программе по профилактике правонарушений. Это позволит ему в будущем приобретать огнестрельное оружие в случае, если он выполнит все условия сделки.