Бывший морской пехотинец США получил ранение во время боевых действий в Украине

Бывший морской пехотинец США Тревор Рид получил ранение во время боевых действий в Украине. Его освободили из российского плена в апреле 2022 года в рамках обмена военнопленными между Россией и США.

На данный момент Рид находится в Германии, где получает медицинскую помощь.

Отмечается, что Тревор Рид не представлял США в боевых действиях в Украине и его перевозку в Германию осуществила неправительственная организация, а не американское правительство.

Рид был арестован в России летом 2019 года, и его задержание вызывало сомнения в справедливости со стороны США, которые выражали беспокойство о его здоровье и условиях содержания. Обмен пленными между США и Россией также привел к возвращению в Россию российского пилота Константина Ярошенко, осужденного в США за контрабанду кокаина.

Спикер Госдепа, сообщивший о ранении Рида, призывал граждан США избегать поездок в Украину, особенно с целью участия в боевых действиях, ввиду серьезных рисков, включая возможность попадания в плен или получение травм.