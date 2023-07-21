Проблемы, стоящие перед малым бизнесом в Америке

Администрация малого бизнеса отмечает, что в США насчитывается более 33,2 миллиона малого бизнеса, что составляет 99,9% всех бизнесов. В малом бизнесе занята почти половина рабочей силы США, а их ВВП составляет 44%. Иммигранты открыли более 18% малых предприятий в США.

Во время пандемии Covid-19 более 1/3 бизнесов в США закрылись, многие навсегда, в то время как другие боролись за выживание – 40% предприятий, принадлежащих чернокожим и латиноамериканцам, закрылись, многие навсегда. Пандемия неожиданно оказалась благом для других, поскольку карантин позволил мелким предпринимателям превратить свои увлечения в полноценные компании.

На еженедельном брифинге EMS 14 июля были обсуждены проблемы доступного финансирования для запуска и расширения малого бизнеса. Такие проблемы особенно остро стоят перед женщинами и маргинализованными сообществами. Сенатор Марк Уорнер, штат Вирджиния, сопредседатель Кокуса по финансированию развития сообщества представили свой план расширения малого бизнеса в Америке.

“В какой-то странный момент я тесно сотрудничал с тогдашним секретарем администрации Трампа Стивом Мнучиным во время пандемии COVID-19, чтобы попытаться привлечь большой капитал в наши депозитарные учреждения меньшинств,” — сказал он на брифинге. Уорнер и Мнучин смогли распределить финансирование в размере 12 миллиардов долларов через Учреждения по финансированию развития сообщества, миноритарные депозитарные учреждения и капитал первого уровня в рамках инициативы Министерства финансов, известной как Программа чрезвычайных капиталовложений.

“Доступ к капиталу является чрезвычайно важным вопросом,” — сказал Уорнер, отметив, что многие предприниматели из числа меньшинств не имеют отношений с банками, которые позволили бы им успешно подать заявку на получение кредита.

Предприниматель Сьерра Джорджия столкнулась именно с этой проблемой, когда пыталась расширить свой малый бизнес Gelat’OH в Вашингтоне, округ Колумбия.

“Как и многие владельцы малого бизнеса, такие как я, все началось с команды из одного человека, и до сих пор не намного больше,” — сказала она.

Как и у многих цветных женщин, которые хотят начать свой бизнес, у Джорджии не было дома, который она могла бы заложить, чтобы накопить капитал. Она получила финансирование через Финансовые учреждения общественного развития (CDFI), но получила только половину того, что ей было нужно для расширения своего бизнеса. Поэтому она собрала деньги через SMBX, рынок облигаций для малого бизнеса, соединяющий малый бизнес с местными инвесторами.

“Это настоящее предложение облигаций. Если вы пожертвуете кому-то GoFundMe, вы больше никогда не увидите эти деньги, но если вы купите облигацию Gelat’OH, вы получите 11% обратно на свои деньги через 2 года. Это способ вернуть богатство сообществу и расширить возможности владельцев малого бизнеса,” — поделилась Джорджия, которая за четыре дня собрала 25 тысяч долларов через SMBX.

“Как сказал президент Кэлвин Кулидж, “бизнес Америки — это бизнес”, — сказал Чарльз Филлипс, соучредитель Black Economic Alliance, который работал в Совете по восстановлению экономики при президенте Бараке Обаме. “Это то, что создает большое богатство в нашей стране и отличает нас от других стран.”

“У нас есть много предпринимателей, которые строят бизнес, зарабатывают и поддерживают свои семьи… Но не у всех есть доступ к реальному построению бизнеса,” — сказал Чарльз Филлипс, сославшись на опрос 2020 года, проведенный консалтинговой фирмой McKinsey, который показал, что большинство чернокожих семей не знают никого, кто мог бы одолжить им 3000 долларов, если они хотят начать бизнес.

Филлипс участвует в Центре чернокожего предпринимательства на территории колледжей Морхаус и Спелман, которые исторически сложились для чернокожих, чтобы обучать молодых предпринимателей быть хорошими бизнесменами. Он убежден, что предпринимательство живо и процветает в черном сообществе.

“Если вы посмотрите на последние 5 лет, то увидите, что бизнес рос в среднем примерно на 34%, что является самым быстрорастущим сектором экономики для создания нового бизнеса. Но им нужно больше капитала, обучения и доступа к этим отношениям,” — сказал Филлипс.

Кроме того Уорнер отметил, что одним из самых быстрорастущих сегментов предпринимательства являются предприятия, принадлежащие чернокожим женщинам.

Шерназ Дэвер, директор по маркетингу Khosla Ventures и ветеран технологической индустрии с 35-летним стажем, сказала, что условия игры не равны для женщин, которые хотят начать и развивать бизнес.Она рассказала о том, как ее знакомые поделились с ней опытом, когда пытались собрать средства.

“Я пошла на сбор средств, и меня не воспринимали всерьез, потому что я была единственной женщиной-учредителем, пока не нашла соучредителя-мужчину. Это, вероятно, находит отклик у некоторых из вас,” — сказала она.

“Я пошла искать венчурное финансирование, и меня спросили, когда у меня будут дети. Ни у одного парня никогда не спрашивали об этом. Мне сказали, что я слишком агрессивна в своих финансовых прогнозах, но когда мой партнер представил это, он выглядел уверенным в себе,” — поделилась Шерназ Дейвер.

“Я работаю в отрасли более 35 лет и слышал то же самое 35 лет назад. Так что это как-то плохо. А если вы черный или латиноамериканец, все становится еще хуже,” — сказала она, отметив, что только 2% венчурных долларов идут на учредителей, возглавляемых женщинами. “Это нужно изменить. Доступ к капиталу имеет ключевое значение.”

По ее словам, многие женщины открывают свои собственные инвестиционные фирмы, сосредотачиваясь на финансировании предприятий, которые удовлетворяют потребности женщин. Она отметила, что многие стартапы, возглавляемые женщинами, выходят из биотехнологической отрасли. “Если у вас есть возможность или желание заняться STEM или биологией, сделайте это.”

“Я должна верить, что мир меняется, и мы продолжим его менять, если мы все будем делать это как сообщество. И я думаю, что если мы это сделаем, у нас может быть своя женщина Стив Джобс или наша собственная женщина Джек Ма,” — сказала Шерназ Дейвер.

Сенатор Марк Уорнер также рассказал о законе LIFT (LIFT Act), который он представил днем ранее.

Законодательство помогло бы покупателям жилья в первом поколении, преимущественно цветным американцам, гораздо быстрее накопить богатство, предложив 20-летнюю ипотеку примерно за тот же ежемесячный платеж, что и традиционная 30-летняя ссуда.

“Это фактически удваивает сумму капитала, который вы накапливаете в течение первых 10 лет,” — сказал сенатор Уорнер, отметив, что для большинства американцев их самый большой актив — это их дом.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com