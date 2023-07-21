Как жить в экстремальной жаре?

Во всем мире, включая Калифорнию, установились экстремально высокие температуры, которые несут с собой риски не только для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным здоровьем. Всемирная Метеорологическая организация предупреждает, что температура выше 40 градусов по Цельсию (106 по Фаренгейту) продержится во многих регионах мира еще несколько недель, но последуют и другие жаркие дни.

На первом из трех специальном брифинге EMS, состоявшемся 13 июля (т.е. через неделю после того, как на планете Земля были зарегистрированы самые высокие среднесуточные температуры в течение четырех дней подряд, с 3 по 6 июля), организованном совместно с Калифорнийским управлением по общественному партнерству и стратегическим коммуникациям (Office of Community Partnerships and Strategic Communications, OCPSC), приглашенные спикеры рассказали, как государственные органы борются с воздействием экстремальной жары на здоровье населения, какие шаги предпринимает один калифорнийский город, чтобы смягчить жару, и что медицинские работники, обслуживающие определенные группы, советуют своим пациентам делать.

“Это не лето вашей бабушки,” — предупредила Марта Сегура, главный специалист по теплоснабжению и директор по мобилизации климатических чрезвычайных ситуаций в городе Лос-Анджелес.

Двумя днями ранее OCPSC запустила кампанию Heat Ready California (Калифорния готова к жаре”) стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы помочь людям защититься от смертельных последствий сильной жары.

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе В. Келли Тернер рассказала о том, как городское развитие создало “острова тепла”, где асфальт преобладает над тенью и зелеными насаждениями. По ее словам, такая простая вещь, как затенение — стратегически расположенные посадки деревьев, навесы или автобусные остановки — может снизить температуру тела людей на десятки градусов. Но в настоящее время, по ее словам, “большинство калифорнийцев фактически живут в теневых пустынях”.

“Игровым площадкам нужно меньше асфальта и больше тени,” — сказала она.

По ее словам, ситуация ухудшается хуже в зависимости от места проживания. Например, исследование, проведенное в Пакоиме, в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, показало, что менее 10% школьных площадок обеспечивают тень. Другое исследование показало, что некоторые типы жилых помещений, такие как мобильные дома, даже при наличии кондиционера не всегда могут быть достаточно охлаждены.

Она рекомендовала «теневой аудит» для тех сообществ, которые его еще не сделали, а также регулирование арендного жилья для достаточной защиты не только от холода, но и от жары. В. Келли Тернер также обратила внимание, что 40% смертей от жары в настоящее время приходится на тех, у кого вообще нет жилья.

UCLA’s Luskin Center for Innovation, где она работает, опубликовал два обширных отчета “Выявление и устранение неравенства в отношении тепла в городе Лос-Анджелес” и “Выключая жару”, в которых подробно описаны различия между сообществами Лос-Анджелеса, влияющие на здоровье в жаркую погоду, и рекомендации по улучшению.

“Из всех стихийных бедствий жара является главным убийцей,” — сказала доктор Люсия Абаскаль из Государственного департамента общественного здравоохранения. “Очень, очень важно, чтобы все понимали опасность жары.”

“Сохраняй спокойствие, — сказала она. Тем, кто не может позволить себе домашний кондиционер или не имеет его, она порекомендовала библиотеки, торговые центры или центры охлаждения. Список этих и других ресурсов доступен по округам на веб-сайте Heat Ready California.

Также она настоятельно советовала потреблять необходимое количество воды, особенно группам риска – людям с ограниченными возможностями, подросткам, беременным женщинам и пожилым людям.

“Но даже здоровый человек может страдать от теплового удара, — сказала она. Головокружение, судороги в ногах, дезориентация — три предупреждающих знака.”

Районы, которые не имеют доступа к близлежащим общественным паркам и зеленым насаждениям, которые могут обеспечить тень, или жители которых должны путешествовать дальше, чтобы получить медицинскую помощь, также имеют более высокий уровень проблем со здоровьем, связанных с жарой.

“Лос-Анджелес хочет взять на себя инициативу, инвестируя в те области, которые исторически игнорировались,” — сказал Марта Сегура. По ее словам, рамках программы Heat Relief for L.A. будут открыты все 73 библиотеки, а также 10 центров охлаждения.

Среди усилий, за которые она выступала, – ускорение текущих планов по добавлению затененных конструкций к автобусным остановкам в сообществах, которые полагаются на общественный транспорт, и поиск способов сделать кондиционирование воздуха более доступным для пользователей с низким доходом.

Она отметила, что сообщества, пострадавших от загрязнения, также дополнительно уязвимы, потому что “жара усугубляет загрязнение”.

Сандра Янг, основатель проекта организации сообщества коренных народов Mixteco, также обратилась к обстоятельствам сельскохозяйственных рабочих, признав, что большинство из них не имеют документов и, следовательно, с меньшей вероятностью будут споривать с работодателями из-за некачественных условий труда.

По ее словам, часто, даже когда вода есть, она находится слишком далеко от того места, где находятся рабочие, чтобы сделать ее легко доступной, не рискуя тепловым ударом и потерей заработка. Она призвала к пропаганде на местах адекватных условий труда и системы здравоохранения, которая выходит за рамки предоставления услуг и защищает интересы своих клиентов.

“Нашей системе здравоохранения еще предстоит пройти долгий путь, чтобы удовлетворить потребности сообщества сельскохозяйственных рабочих,” —подчеркнула она.

Доктор Кимберли Чанг из Азиатских служб здравоохранения поделилась о некоторых проблемах в сообществах AAPI в Окленде, где она работает, и в Центральной долине, где за одно десятилетие число обращений в отделения неотложной помощи, связанных с жарой, увеличилось на 53% иповлекло сотни смертей.

В Окленде, несмотря на относительно умеренный климат, ее клиенты слишком часто живут в тесных квартирах без лифтов. Пожилые люди, которые, как правило, утратили часть своей врожденной способности регулировать температуру тела, должны помнить о том, что на них надето — жители района залива часто одеваются слоями, чтобы защитить себя от холода, — и носят больше белого, а не черного, сказала она.

По ее словам, в целом более свободная и легкая одежда и использование вееров также являются простыми, но эффективными стратегиями.

Все спикеры неоднократно подчеркнули, что к жаре нужно готовиться заранее, т.е. нужно заранее позаботиться о себе, особенно учитывая, что период экстремальной жары только начался.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com