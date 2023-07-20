Белый дом подтвердил, что Украина начала применять кассетные боеприпасы, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставка этого типа американских боеприпасов стала вынужденной и необходимой мерой. Украина обязалась применять их только по военным целям.

Украина начала применять на поле боя полученные от США кассетные боеприпасы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби.



«Мы получили первые отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно», – заявил Кирби во время пресс-брифинга в Белом доме.



Украина обязалась использовать эти боеприпасы исключительно для поражения российских войск.



Передача Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине ранее подверглось критике как со стороны правозащитных организаций, так и со стороны союзников США по НАТО. В частности, против передачи этого вида боеприпасов выступали Франция, Германия, Соединенное Королевство и Канада.

«Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец их влиянию на гражданское население, особенно на детей», – говорится в заявлении канадского правительства.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что это решение стало крайней мерой в условиях быстрого использования поставляемых боеприпасов.



Более 120 стран мира подписали международную конвенцию, запрещающую производство кассетных боеприпасов и препятствующую их применению.



США, Украина и Россия этот документ не ратифицировали. По данным международных организаций, за время войны в Украине кассетные боеприпасы использовали обе стороны конфликта.