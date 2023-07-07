Белый дом принял решение поставить Украине кассетные боеприпасы

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан обосновал решение Белого дома о кассетных боеприпасах и сказал, что 12 июля президент Джо Байден выступит в Вильнюсе по вопросу о роли США в Украине, пишет VOA.

Во второй половине дня в пятницу Белый дом подтвердил, что намерен пойти на беспрецедентный шаг в деле помощи Украине и поставить официальному Киеву кассетные боеприпасы.

Необычным этот шаг делает то обстоятельство, что от применения кассетных бомб официально отказались более ста государств мира, включая ближайших союзников США, которые считают такой вид вооружений представляющим слишком большую угрозу для мирного населения.

Однако советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу отметил, что «если у Украины не окажется достаточно боеприпасов, для гражданского населения [Украины] останется огромный риск и в том случае, если российские танки и войска смогут опрокинуть сопротивление украинцев и захватить больше украинской территории».

«Это для нас неприемлемо, – пояснил далее Салливан, – Украина не будет применять этот вид боеприпасов где-то за границей: они защищают свою страну и своих граждан, и они склонны применять любые боевые системы с целью снизить опасность для собственных граждан».

Перед тем, как дать объяснение относительно американских поставок, Джейк Салливан осудил то, как российская армия применяет аналогичные вооружения в Украине.

«Применение Россией кассетных боеприпасов в этом конфликте совершенно неприемлемо по нескольким причинам, – указал совтеник Белого дома. – Во-первых, они используют их для атак на суверенную страну, что является вопиющим нарушением международного права. Во-вторых, они намеренно наносят ими удары по гражданским целям, не только по военным целям, что также является вопиющим нарушением международного права. Мы выявили военные преступления, совершенные Россией с помощью этих и других систем вооружений. В-третьих, и это очень важно, есть большая разница между кассетными боеприпасами, которые использует Россия, и боеприпасами, которые мы поставим Украине. Как я уже сказал, [доля неразорвавшихся суббоеприпасов] в наших снарядах не превышает 2,5 процента, а у российских составляет от 30 до 40 процентов.

«Мы изучали этот вопрос довольно долгое время, – пояснил Салливан. – О чем мы размышляли, так это об основополагающем вопросе об ущербе гражданскому населению. Проблема кассетных боеприпасов, как вы знаете, состоит в том, что даже при низком коэффициенте несрабатывания остаются неразорвавшиеся боезаряды, которые представляют потенциальную опасность для гражданского населения в будущем. Поэтому мы не стали сразу предоставлять их, но нам нужно было сопоставить это с риском нанесения ущерба гражданскому населению в случае, если Украина не получит достаточного количества артиллерийских боеприпасов [в целом].

Мы достигли той точки в этом конфликте, когда из-за очень высоких темпов расходования артиллерийских снарядов Украиной и Россией нам нужно построить “мост” из той ситуации, в которой мы находимся сейчас, в ситуацию, когда у нас будет достаточный уровень производства унитарных (некассетных – ГА) снарядов, чтобы одних только унитарных снарядов было достаточно для удовлетворения потребностей Украины. Сейчас самое время для создания такого “моста”, чтобы летом и осенью не было периода, когда у Украины не будет хватать артиллерии: не имея артиллерии, она будет уязвима для российских контратак, которые могут привести к угнетению большего числа украинских мирных жителей».

Затем Джейк Салливан рассказал, что президент Байден лично примет участие в саммите Североатлантического альянса, который начнется в литовской столице в понедельник. По словам советника, Джо Байден и союзники США, с которыми он встретится на следующей неделе в Вильнюсе, продемонстрируют свое единство и решимость в поддержке Украины.

Салливан подчеркнул лидерство Соединенных Штатов в оборонном альянсе, сказав, что «НАТО сильнее, энергичнее и сплоченнее, чем когда-либо», добавив, что США поддерживают вхождение Финляндии и Швеции в состав альянса.

«Мы продолжаем поддерживать народ Украины, поскольку он защищает свой суверенитет, свою свободу и свою демократию», – сказал Салливан.

По словам Салливана, в ближайшую среду вечером, после участия в саммите, Байден выступит в Вильнюсе с «важным обращением» о своем видении роли США в Украине и по другим международным вопросам. Затем глава Белого дома отправится в Финляндию, чтобы встретиться с президентом Саули Нийнистё и другими лидерами стран северной Европы.

Отвечая на вопрос корреспондента «Голоса Америки» о перспективах ускоренного вступления Украины в НАТО, Салливан сказал, что Киеву потребуется выполнить ряд условий, прежде чем присоединиться к альянсу, подчеркнув, что дверь в НАТО для Украины «остается открытой».

«Президент… ясно дал понять, что мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и предоставлять ей весьма значительное количество оружия и возможностей, как от себя, так и от союзников и партнеров, – сказал Салливан. – Но мы не стремимся начать третью мировую войну. Это – курс, которого мы придерживаемся с самого начала этого конфликта… И мы считаем, что нам удалось организовать энергичный, консервативный, эффективный и динамичный ответ на российскую агрессию».