Украина получит от США еще $1,3 млрд. оборонной помощи

Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине. Помощь в размере 1,3 миллиарда долларов поступит в рамках инициативы США по поддержке безопасности Украины, которая предусматривает закупку Пентагоном соответствующего оборудования для поставок в Украину.

Новый пакет включает в себя критически важные возможности противовоздушной обороны и боеприпасы, сообщили в Пентагоне.

В частности, в новый пакет вошли четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAM) и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды 152-мм, оборудование для разминирования, ракеты “трубного пуска” с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW), тактические беспилотные боевые машины и прочее, пишет VOA.

“Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине способности для удовлетворения неотложных потребностей на поле боя, а также долгосрочных нужд безопасности”, – заявили в Пентагоне.

Накануне на 14-м заседании Контактной группы поддержки Украины за председательство главы Пентагона Ллойда Остина, союзники Украины обсудили неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны и боеприпасах, а также долгосрочную поддержку Украины.