Выборы 2024: “Всё закончится повтором 2020 года, то есть Байден против Трампа”

Американские выборы приближаются незаметно, хоть и видны издалека. Я по-прежнему считаю (с вероятностью в 70-80%), что всё закончится повтором 2020 года, то есть Байден против Трампа, если не произойдёт что-то непредвиденное.

Поддержка кандидатов практически не связана с вопросом Украины. Тем не менее я просуммировал их позиции в этом вопросе.

* * *

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ (проценты внутрипартийной поддержки на национальном уровне):

Трамп (50%). Закончил бы войну в течение 24 часов через переговоры, в Украине есть русскоязычные территории, США поставляет слишком много помощи, Европа должна делать больше.

Рон ДеСантис (22%), губернатор Флориды. Сначала заявил, что это «территориальный спор», в котором у Америки нет геополитических интересов. После критики сказал, что его неправильно поняли и выступил против российской агрессии. Однако поддерживает прекращение огня и ограничение американского вмешательства.

Майк Пенс (7%), бывший вице-президент Трампа и бывший губернатор Индианы. Занял бескомпромиссную позицию за Украину и против Путина. Критикует Трампа и ДеСантиса. Критикует Байдена за медлительность.

Вивек Рамасвами (6%), бизнесмен. Считает, что приоритет не война в Украине, а союз России и Китая. Поддерживает перемирие с серьёзными уступками, в том числе территориальными (Донбас), и гарантиями невступления Украины в НАТО.

Никки Хэйли (4%), бывшая посол в ООН в администрации Трампа и бывшая губернатор Ю. Каролины. Считает, что поддержка Украины в национальных интересах США. Критикует Байдена (но не Трампа) за слабость и медлительность. Считает, что путь к победе лежит не через финансовую помощь, а через увеличение и ускорение поставок оружия.

Тим Скотт (3%, но ~9% в Айове), Сенатор из Ю. Каролины. Считает, что поддержка Украины в национальных интересах США (потому что это ослабляет российскую армию). Критикует Байдена за то, что он очень плохо объясняет это американскому народу. Обвинил Байдена в медленном и недостаточном уровне поддержки.

Крис Кристи (3%, но ~7% в Нью-Гэмпшире), бывший губернатор Нью-Джерси. Полностью на стороне Украины. Самый громкий критик Трампа в этом вопросе. Называет Трампа путинской марионеткой. Критикует ДеСантиса и Рамасвами. Критикует Байдена за то, что он не делает больше.

Эйса Хатчинсон (1%), бывший губернатор Арканзаса. Поддерживает помощь Украине. Не согласен с Трампом и ДеСантисом. Критикует заявления Трампа об окончании войны за 24 часа.

Даг Бургум (0%), губернатор С. Дакоты. Поддерживает помощь Украины, но требует отчёта за каждый доллар. Обвиняет Европу в зависимости от российской энергии. Считает, что лучше победить быстро.

Уилл Хёрд (0%), бывший конгрессмен от Техаса и бывший работник ЦРУ. Изначально сказал, что нужно послать как можно больше оружия в Украину. Изначально поддержал бесполётную зону над Украиной. Поддерживает возврат всех территорий.

* * *

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (проценты внутрипартийной поддержки на национальном уровне):

Байден (60%+). Продолжение сегодняшней политики.

Роберт Кеннеди Младший (около 15%). Критикует американское вмешательство в Украине. Критикует Байдена за то, что он не закончил войну через переговоры. Практически согласен с Трампом.

Мариэнн Уильямсон (до 10%). До конца не понятно, но в принципе поддерживает «осторожную» политику Байдена.

* * *

До начала полномасштабной войны моя позиция была ближе всего к Хёрду (бесполётная зона, максимальные поставки оружия). После 24 февраля – ближе к Байдену с учётом рисков эскалации, проблем с логистикой и другими факторами, а также с уважением к американской разведке и профессиональным аналитикам.

Я поддерживаю Байдена в принципе и поддерживаю Байдена в противостоянии с трампизмом (Трамп, ДеСантис). Но в вопросе Украины я считаю, что можно ещё доверять (приблизительно в этом порядке) Хёрду, Кристи, Пенсу, Хатчинсону и Скотту. Я не доверяю Хэйли, которая уже несколько раз меняла свою позицию в отношении Трампа.

Дмитрий Абрамсон