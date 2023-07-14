В российской Госдуме приняли закон о запрете на смену пола

Законопроект запрещает врачам выполнять медицинские процедуры и операции, направленные на изменение пола человека, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Депутаты российской Государственной думы в пятницу утром приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, полностью запрещающий возможность смены пола в России.

Законопроект запрещает медицинским работникам «выполнять медицинские процедуры, направленные на изменение пола человека», в том числе назначать пациентам гормональную терапию.

Кроме того, законопроект запрещает трансгендерам менять пол в документах, усыновлять детей и аннулирует браки, заключенные россиянами, сменившими гендерный маркер.

Согласно российскому законодательству, все законопроекты должны пройти три чтения в Госдуме – нижней палате парламента, а затем получить одобрение в Совете федераций. После этого законопроект должен будет подписать президент Владимир Путин.

Как сообщает Радио «Свобода», исключения будут сделаны только в случае лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

Первое чтение документ прошел в середине июня. Согласно действующему законодательству, граждане России, желающие сменить гендерный статус, должны получить от врача справку с диагнозом «транссексуализм». На этом основании пока что можно поменять свидетельство о рождении, а затем получить новый паспорт. Трансгендеры также могли получать необходимую им медицинскую помощь – гормональную терапию и направление на операции.