Президент США Джо Байден заявил в Хельсинки, что Украина будет принята в НАТО после окончания войны с Россией. Он также заявил, что у президента Путина нет шансов на победу в этой войне и что он уже проиграл. Байден призвал Путина решить, как двигаться дальше, но подчеркнул, что нет возможности для победы России в Украине.

На мини-саммите в Хельсинки Джо Байден обсудил с главами правительств других скандинавских стран – Дании, Норвегии, Швеции и Исландии – вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью в регионе. Он подчеркнул важность солидарности и сотрудничества между странами в контексте текущих глобальных вызовов.

В свете усиления напряженности на восточной границе Европы из-за конфликта в Украине, обсуждалась также поддержка Украины и проблема долгосрочной стабильности в этом регионе. Байден подчеркнул, что Америка и ее союзники стоят на стороне Украины и будут поддерживать ее в стремлении к мирному разрешению конфликта.

Президенты скандинавских стран выразили поддержку Украине и призвали к дипломатическим усилиям для достижения стабильности и мира. Байден также обсудил с участниками мини-саммита вопросы экономического сотрудничества, климатические вызовы и сотрудничество в области кибербезопасности.

В результате встречи было подчеркнуто важное значение солидарности и сотрудничества между странами в поддержке мирного разрешения конфликтов и обеспечении стабильности в регионе.

Президент США Джо Байден заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания войны с Россией, так как это может привести к эскалации и грозить Третьей мировой войной. Однако Байден отметил, что для Путина нет никаких шансов на победу в этой войне и что он уже проиграл. Байден подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений Путина, который может просто заявить о своем уходе. Согласно высказыванию Байдена, война в Украине уже окончена, и Россия потерпела поражение.