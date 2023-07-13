НАСА опубликовало уникальный снимок рождения звезд, подобных Солнцу, сделанный «Джеймсом Уэббом», самым мощным в истории человечества телескопом, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) отметило первую годовщину научной работы телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb). Ведомство опубликовало на своем сайте снимки облачного комплекса Rho Ophiuchi, который находится на расстоянии 390 световых лет от Земли.



На фото – около пятидесяти звезд, масса каждой из которых сравнима с массой Солнца. Некоторые из них уже сформировались и ярко светят, а другие спрятаны за слоями межзвездной пыли.



«Всего за один год телескоп «Джеймс Уэбб» изменил представление человечества о космосе, впервые заглянув в пылевые облака и увидев свет из дальних уголков Вселенной, – отметил глава НАСА Билл Нельсон. – Каждое новое изображение – это новое открытие, позволяющее ученым всего мира задавать вопросы и отвечать на них, о чем они раньше не могли мечтать».



Глава НАСА отметил, что «Джеймс Уэбб» – это не только инвестиция в американские инновации, но и «научный подвиг, ставший возможным благодаря международным партнерам НАСА, которые разделяют стремление расширить границы возможного. Тысячи инженеров, ученых и руководителей вложили в эту миссию страсть всей своей жизни, и их усилия будут продолжать улучшать наше понимание происхождения Вселенной – и нашего места в ней».



Никола Фокс, помощник администратора Управления научных миссий НАСА в Вашингтоне отметила, что «в первую годовщину своего существования космический телескоп «Джеймс Уэбб» уже выполнил свое обещание раскрыть тайны Вселенной, подарив человечеству потрясающий кладезь изображений и научных данных, которых хватит на десятилетия».

По ее словам, телескоп позволил нам получить более глубокое понимание галактик, звезд и атмосфер планет за пределами нашей Солнечной системы, чем когда-либо прежде, заложив основу для того, чтобы НАСА возглавило новую эру научных открытий и поиска пригодных для жизни миров”.



До запуска «Джеймса Уэбба» астрономы знали лишь о небольшой горстке галактик, существовавших в первый миллиард лет после Большого взрыва. За последний год были подтверждены сотни таких галактик – больших и более ярких, чем ожидалось, наполненных формирующимися звездами, вращающимися вокруг сверхмассивных черных дыр.



Уже сейчас определено расписание работы телескопа на следующий год: около 5 000 часов основного времени наблюдений будут посвящены ряду проектов, связанных с формированием галактик, химией звезд, поведением черных дыр, крупномасштабной структурой нашей Вселенной.

Многие из этих проектов более амбициозные, чем в прошлом году, поскольку теперь ученые знают, на что способен телескоп.



«Джеймс Уэбб» – самый большой и самый мощный космический телескоп в мире. Его стоимость – 10 миллиардов долларов. Телескоп был запущен в космос 25 декабря 2021 года. Спустя месяц он достиг своей цели в регионе, называемый второй точкой Лагранжа, на расстоянии почти 1 миллиона миль от Земли.