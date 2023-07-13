На мой предыдущий пост о последних «достижениях» украинской дипломатии было много самых разных отзывов, а я вынужден написать продолжение этой истории.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отреагировал на твит Зеленского так: международное сообщество хотело бы увидеть благодарность за поддержку в войне против России. Когда ему предоставили список оружия он сказал, что Великобритания не Амазон.

Зеленский ответил, что «мы благодарны» и добавил «Я не знаю, что он имел в виду и как еще мы должны быть благодарны. Мы могли бы встать утром и выразить благодарность лично министру… Может быть, министр хочет чего-то особенного, но я думаю, что у нас прекрасные отношения».

В Washington Post тоже опубликовали продолжение, ссылаясь на 6 источников внутри администрации. Белый Дом и американские чиновники рассматривали вариант урезать уже подготовленные и одобренные предложения для Украины в результате твита Зеленского. В конце концов они решили оставить всё, как есть, в том числе дополнительную помощь и планы на дополнительные гарантии безопасности.

Цитирую: «Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины своей вспышкой. В то же время закулисная ссора, которую он вызвал, показывает, как мало альянс может с этим поделать: страны НАТО полностью вовлечены в военные усилия [помощи Украине], и многие государства-члены по-прежнему глубоко сочувствуют требованиям Зеленского о более глубоком уровне поддержки. И хотя многие официальные лица выразили недовольство этим твитом, существовало понимание того, что лидер борющейся нации должен продемонстрировать, что он сделает все, чтобы получить максимум от имени своего народа».

Я писал и говорил об этом много раз: Украине помогают не в результате действий Зеленского, а невзирая на них. После войны этот номер не пройдёт.

В комментариях к первому посту прозвучало много интересных аргументов, на которые я хотел бы ответить здесь.

Мне кажется, что главный конфликт этой темы в том, что я описываю реальные результаты украинской дипломатии. То есть не то, как вы хотели бы, чтоб реагировали на Зеленского, а то, как на него реагируют на самом деле. Аргументы о том, что он всё делает правильно в любой ситуации, попахивают культом личности.

И я не принимаю аргументы про стресс и эмоции. Во-первых, это не могло быть импульсивное решение с идеальным переводом на английский. Во-вторых, за его безопасностью следят разведуправления сразу нескольких стран, его охраняют как минимум ВСУ, системы ПВО, многоуровневая оборона Киева и личная охрана. Именно для того, чтоб он не посылал такие твиты.

Прозвучало много аргументов против НАТО, которые тоже ни коим образом не оправдывают поведение президента Украины. Но если закрыть глаза на всю помощь с саммита и забыть про необходимость единогласного решения 31 страны, то у абстрактного НАТО было всего три варианта: принять Украину в НАТО сразу или назначить конкретную дату (то, чего требовал Зеленский), отложить это решение на какой-то неопределённый срок с условиями (то, что произошло) или не делать вообще никаких заявлений.

Пожалуй, самый сильный аргумент, который я услышал, заключался в том, что обещание принять Украину в НАТО после войны гарантирует бесконечную войну. Путин действительно следовал этой логике, развязав войну на Донбассе в 2014 году.

Но даже у этого аргумента сразу несколько проблем. Начну с того, что Кремль использовал этот нарратив, как оправдание полномасштабной войны. Однако даже прямое предложение отказаться от НАТО не удовлетворяло путинские аппетиты. Иными словами, членство в НАТО было предлогом, но не первопричиной войны в Украине. Путин хочет восстановить империю, а это невозможно даже с нейтральной Украиной.

Вторая проблема в том, что существуют намного более веские причины продолжения войны. Украина пытается вернуться к границам 1991 года или хотя бы 2022, а Путина устроит только захват дополнительных территорий. Да и факторы, которые могут прекратить войну, никак не связаны с приглашением в НАТО: смерть Путина, государственный переворот, физическая неспособность российской армии продолжать воевать.

Однако если реально бояться, что приглашение Украины в НАТО в любом виде может повлиять на решения Путина, то получается, что лучше всего вообще не приглашать и не делать никаких заявлений. Я не согласен с этой постановкой вопроса, но это логическое завершение аргумента о «бесконечной войне».

Почему невозможно принять воюющую сторону в альянс? Потому что это практически гарантирует прямой конфликт между НАТО и Россией (иначе вообще непонятно, зачем это делать). То есть сторонники этой идеи лукавят. Вместо того, чтобы напрямую требовать от НАТО объявления войны, они добиваются того же результата в два хода: принятие Украины в альянс с последующей активизацией 5-й статьи.

Несколько раз в разных формах прозвучала идея, что Украина воюет за Европу, поэтому все «должны». Это замечательный лозунг, который не соответствует действительности. Путин не может победить НАТО конвенционным оружием. Единственное, чем он может реально угрожать – это ЯО. Поэтому не Украина воюет за Европу, а Европа, помогая Украине, рискует прямым конфликтом с использованием ЯО.

Россия проиграет конвенционную войну в Украине против НАТО за несколько дней. С ударами по территории России – может быть несколько недель. Но в какой-то момент Путину нужно будет признать поражение с риском потерять власть (и жизнь) или воспользоваться ЯО.

О том, что Путин НИКОГДА не воспользуется ЯО (прежде всего против Украины) громче всех кричат те, кто не принимают эти решения и не несут ответственность за последствия. Если вы в этой категории, то давайте говорить конкретно. «В Украине гибнут солдаты, мирные жители, страна обливается кровью». Сколько солдат НАТО вы готовы пожертвовать в этой войне? Готовы ли вы отправить на фронт своих родных и близких (эта опция существует и без НАТО)? Или только воевать чужими сыновьями? Готовы ли вы взять на себя ответственность, если Путин воспользуется ЯО? Какие жертвы вы ожидаете на своей совести в таком сценарии? Потому что я могу честно сказать, что не хотел бы принимать эти решения.

Меня спросили, что бы я сделал по-другому на месте Зеленского. Я не гражданин Украины и не в праве делать какие-либо рекомендации ни гражданам Украины, ни украинскому правительству. То есть я буквально отвечаю на вопрос.

Я перестал бы делать публичные заявления, демонстрирующие конфликт между Украиной и союзниками. Если не получается, значит перестал бы делать публичные заявления вообще.

Я перевёл бы все переговоры с союзниками под гриф совершенно секретно. То есть не только Президент, но и все официальные лица должны перестать делать нескоординированные публичные заявления. Никто не должен знать, что реально поставляется в Украину. Публично я бы демонстрировал полное единство и идиллию, не давая ни Путину, ни полезным идиотам никакого повода думать, что между союзниками могут быть какие-то разногласия.

Я окружил бы себя не друзьями, а экспертами, в частности специалистами по разным странам. Наблюдая за качеством украинских послов, у меня нет никаких сомнений, что таких экспертов вокруг Зеленского нет. Я бы вёл переговоры в стиле, что Украине нужно, что я могу для этого сделать, и как можно повлиять на принятие этих решений.

Я бы беспощадно боролся с коррупцией (если не сейчас, то когда?), не преследуя политических оппонентов и не ущемляя демократические права граждан. И по окончании войны, учитывая все проколы, я бы отказался баллотироваться на следующий срок.

Дмитрий Абоамсон