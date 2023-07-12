Братья-дальнобойщикии погибли в жуткой аварии

В Южной Каролине похоронили двух братьев-славян, которые погибли в результате аварии грузовика с полуприцепом на межштатной автомагистрали, на юге Миссисипи в среду, 14 июня этого года. Похороны осуществлялись в Славянской пятидесятнической церкви Спартанбурга (Slavic Pentecostal Church of Spartanburg).

Сообщется, что водителем грузовика был 29-летний Олег Тарасевич, а его пассажиром – его 24-летний брат, Яков Тарасевич. По словам полиции, коммерческий автовоз, перевозивший пять автомобилей, вылетел за пределы дороги, врезался в несколько деревьев и перевернулся. Оба брата были из округа Спартанбург (Южная Каролина).

Причина аварии находится в стадии расследования.

На сайте GoFundMe были запущены финансовые сборы: для семьи Олега Тарасевича и для семьи Якова Тарасевича, чтобы помочь им пережить последствия трагедии. На данный момент эти кампании суммарно собрали более 100 000 долларов.

Сообщается, что супруга Якова – Яна находится на последнем месяце беременности.

Похороны братьев прошли в воскресенье, 18 июня в Славянской Пятидесятнической церкви Спартанбурга.

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