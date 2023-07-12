Канадские церкви проиграли апелляцию по закрытию на карантин

Кандский суд вынес окончательное решение по легитимности карантина во время пандемии COVID-19 и закрытию церквей в стране.

Манитобский апелляционный суд решил, что конституционные права нескольких канадских церквей не были нарушены их в связи с их закрытием во время пандемии Covid-19. Церкви утверждали, что меры по борьбе с Covid нарушают их религиозную свободу в соответствии с Хартией прав и свобод Канады.

“Свобода вероисповедания может быть ограничена, когда ее осуществление может затрагивать права других людей”, – заявили судьи провинциального апелляционного суда 19 июня.

Напомним, что семь церквей подали конституционный иск против решения правительства Манитобы в марте 2020 года о применении Закона о чрезвычайных мерах и Закона о общественном здравоохранении провинции. Согласно вышеуказанным актам правительства прихожане церквей не имели права собираться вместе на период карантина. Все церкви и места поклонения имели возможность позволять присутствовать лишь пяти человекам одновременно на службах, что фактически привело к прекращению еженедельных богослужений. Согласно временному закону свадьбы и похороны также были ограничены пятью участниками.

Несколько церквей, включая Slavic Baptist Church, боролись против решения властей Канады в течение нескольких лет, однако не преуспели.