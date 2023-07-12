G7 объявила о согласовании гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «Большой семерки» за поддержку и заявил, что украинская делегация вернется домой со значительной победой в сфере безопасности, пишет VOA.

В среду на сайте Госдепартамента США была опубликована декларация о согласовании гарантий безопасности для Украины, которые президент Украины Владимир Зеленский назвал «значительной победой в сфере безопасности».



Согласно документу, гарантии предусматривают помощь Украине в самообороне, включая поставки вооружений, техническую и финансовую поддержку, а также помощь в сдерживании новой агрессии и помощь в привлечении России к ответственности за агрессию.



«Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евро-Атлантического региона, – отмечается в заявлении «Большой семерки». – Мы считаем незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину угрозой международному миру и безопасности, грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и несовместимым с нашими интересами безопасности. Мы будем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии до тех пор, пока это будет необходимо».



В целях обеспечения безопасности Украины страны «Большой семерки» обязались предоставить ей поддержку дальнейшего развития ее оборонно-промышленной базы, подготовку и проведение учений для украинских войск, обмен разведданными и сотрудничество, поддержку инициатив в области киберзащиты, безопасности и устойчивости, в том числе для противодействия гибридным угрозам.



В случае возможного вооруженного нападения России в будущем страны G7 обязались немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших действий.



«Мы намерены… предоставить Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику на суше, море и в воздухе, а также экономическую помощь, навязать России экономические и другие издержки и провести консультации с Украиной относительно ее потребностей при реализации права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН», – подчеркивается в документе.



Согласно заявлению, суверенные активы России в юрисдикциях стран «Большой семерки» будут оставаться блокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.



Украина обещала усилить меры по обеспечению транспарентности и подотчетности в отношении помощи, предоставляемой партнерами.