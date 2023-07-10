Полиция региона Сакраменто просит помочь в расследовании гибели престарелой женщины

Во вторник вечером, 27-го июня, в Цитрус Хайтс (регион Сакраменто) погибла престарелая женщина, попав под колеса автомобиля. Об этом сообщили местные власти.

Трагическое происшествие произошло вечером на восточном направлении дороги Антелоп между улицами Лаупп и Оуберн, рядом с парком Руш, сообщил официальный представитель местной полиции.

Полицейские прибыли на место и обнаружили 82-летнюю Виру Желтоножко, лежащую на тротуаре. После неудачных попыток спасения жизни пешехода полиция заявила, что женщина скончалась на месте.

«Славянскому Сакраменто» удалось подтвердить данную информацию в отделе коронера округа Сакраменто.

Офицеры сообщили, что водитель не пострадал. Неясно, были ли наркотики, алкоголь или скорость причиной происшествия, заявили власти.

Полиция просит свидетелей этой аварии обратиться по номеру 916-727-5500.