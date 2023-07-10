Предупреждение об экстремальной жаре для Калифорнии

Власти штата Калифорния объявили предупреждение об экстремальной жаре для внутренней части залива и Центрального побережья в период с пятницы до воскресенья. Прогнозируется, что температуры поднимутся до 90-100 градусов по Фаренгейту, с пиком тепла в пятницу и воскресенье.

Сообщается, что повышенные температуры ожидаются по всей территории штата Калифорния.

Экстремальная жара представляет потенциальную опасность для здоровья, особенно для тех, кто работает или занимается активными видами отдыха на открытом воздухе. Власти рекомендуют принять необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких.

Местные жители призываются следить за прогнозами и предупреждениями о погоде, а также выполнять следующие рекомендации:

Пейте достаточное количество жидкости, чтобы оставаться гидратированными в течение дня. При возможности находитесь в помещении с кондиционером или воспользуйтесь другими методами охлаждения. Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы дня. Проверяйте состояние родственников и соседей, особенно тех, кто более уязвим к высоким температурам. Никогда не оставляйте детей и домашних животных без присмотра в автомобилях, особенно в жаркую погоду. Внутренняя температура автомобиля может достичь опасного уровня всего за несколько минут.

Местные службы готовы реагировать на возможные проблемы, связанные с экстремальной жарой. В случае необходимости обращайтесь за помощью или дополнительной информацией к соответствующим службам.