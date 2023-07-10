Байден приветствует поддержку президентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал согласие Реджепа Тайипа Эрдогана направить протокол о присоединении Швеции к НАТО на ратификацию в турецкий парламент «историческим шагом», передает VOA.

Как только стало известно, что президент Турции Эрдоган готов передать протокол о присоединении Швеции к НАТО на ратификацию в парламент Турции, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена.



«Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, в том числе обязательство президента Эрдогана передать протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание Турции [парламент Турции] для скорейшей ратификации», – говорится в заявлении Байдена.

«Я готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе. Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Кристерссоном и Швецией в качестве нашего 32-го союзника по НАТО. И я благодарю генерального секретаря НАТО Столтенберга за его стойкое руководство», – отмечается в заявлении.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, в свою очередь, на пресс-конференции после встречи с главой НАТО Столтенбергом и президентом Турции Эрдоганом, что «это хороший день для Швеции, мы делаем очень большой шаг к членству в НАТО».



В понедельник Йенс Столтенберг провел многочасовые переговоры с турецким президентом и премьер-министром Швеции.

После их окончания глава НАТО объявил на пресс-конференции о том, что заявка Швеции на членство в НАТО будет направлена на ратификацию в турецкий парламент [Великую национальную ассамблею], назвав это решение «историческим».