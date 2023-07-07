США обнародовали пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов

Госсекретарь Блинкен объявил, что украинские военные получат средства, призванные помочь им вернуть суверенную территорию страны и защитить сограждан, пишет VOA.

США объявили в пятницу о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 800 миллионов долларов, в который, в частности, войдут боеприпасы, противотанковые ракеты и бронетехника.

«Мужественные защитники продолжают противостоять российской агрессии, в то время как мирные жители по всей стране подвергаются ударам беспилотников и ракет, – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, объявляя о новом пакете помощи. – Их непоколебимое мужество вдохновляет мир и активизирует усилия США и всего мира по оказанию помощи Украине во время кризиса».

Блинкен сообщил, что в рамках нового пакета Украина получит усовершенствованные обычные боеприпасы двухцелевого назначения (DPICM), которые он охарактеризовал как «высокоэффективные и надежные артиллерийские средства», которые США ранее не поставляли Киеву.

США также направят Киеву дополнительные высокоточные авиационные боеприпасы, боеприпасы для реактивных систем залпового огня, 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, боеприпасы для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронемашины «Брэдли» и «Страйкер».

Блинкен отметил, что в пакет войдет и другое оборудование, необходимое «для усиления храбрых сил Украины на поле боя и оказания им помощи в возвращении суверенной территории Украины и защиты своих сограждан».

Это уже 42-е изъятие стратегических запасов Министерства обороны США с санкции президента с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины, – указал глава американской дипломатии. – Россия может прекратить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие нападения на города и население Украины».

«Пока Россия не сделает это, США и наши союзники и партнеры будут сохранять единство с Украиной столько, сколько потребуется», – заявил Блинкен.