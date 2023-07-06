Минюст РФ признал англо-американскую школу в Москве “иноагентом”

США заявили протест против признания московской школы для детей дипломатов «иностранным агентом», передает Служба новостей «Голоса Америки». В Госдепартаменте заявили, что Россия нарушила принцип, согласно которому дети дипломатов должны иметь возможность получать образование без сбоев.

США заявили протест российскому правительству в связи с решением объявить московскую Англо-Американскую школу «иностранным агентом».

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер назвал это решение «вопиющим».

Он заявил, что Англо-Американская школа, основанная в 1949 году, на протяжении десятилетий предоставляла отличное образование детям иностранных дипломатов и российских граждан.

«Вызывает беспокойство, что российское правительство, не имея легитимных оснований, решило по-особому отнестись к авторитетному, надежному и профессиональному учреждению», – заявил Миллер.

«На протяжении 74 лет США и Россия признавали взаимную заинтересованность в том, чтобы дети на попечении обеих сторон имели возможность получать образование без ненужных сбоев или преследований, – заявил представитель внешнеполитического ведомства. – Недавние действия российского правительства напрямую подорвали этот принцип».