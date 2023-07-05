FT: Си Цзиньпин призвал Путина воздержаться от применения ядерного оружия в Украине

Западные официальные лица заявили изданию, что осуждение применения ядерного оружия в совместном коммюнике после визита Си Цзиньпина в Россию, скорее всего, было добавлено по инициативе Китая, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, что Китай выступает против применения ядерного оружия в Украине.



Согласно FT, высокопоставленный представитель администрации отметил, что «китайская сторона ставит себе в заслугу то, что пытается донести этот посыл на всех уровнях».



Бывший китайский чиновник подтвердил FT, что Си Цзиньпин лично заявил Владимиру Путину о недопустимости использования ядерного оружия.

Чиновник отметил, что что позиция Китая по этому вопросу была включена в программный документ о мире в Украине.



Западные официальные лица, курирующие вопросы безопасности, заявили изданию, что Путин был разочарован, так как визит Си Цзиньпина в Москву не принес России никаких ощутимых побед. По их мнению, осуждение применения ядерного оружия в совместном коммюнике, скорее всего, было добавлено по указанию Китая.



Если бы Россия применила ядерное оружие в Украине, то «это был бы минус для Китая», сказал один из них.