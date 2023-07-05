Кандидаты в президенты США о России и Украине

Для участия в президентских выборах уже зарегистрировались десятки кандидатов. Некоторые из них принадлежат к различным партиям, некоторые – беспартийные. Мы подготовили краткую биографическую информацию о самых известных кандидатах из крупнейших партий США, а также о том, как они оценивают Россию и Украину. Вне зависимости от того, победит ли тот или иной кандидат (некоторые политики вступают в президентскую гонку не для победы, а для приобретения общенациональной популярности – в расчете на будущее), важно помнить, что его позицию разделяет часть потенциальных избирателей.

Также важно, что американские избиратели традиционно уделяют вопросам внешней политики намного меньше внимания, чем вопросам экономики, социального обеспечения, медицинского обслуживания, репродуктивных прав, контроля над оружием и прочим темам.

Выборы президента США – а также трети Сената США, всей Палаты представителей Конгресса США, многих губернаторов, местных легислатур и т.д. – пройдут во вторник, 5 ноября 2024 года. Это будут юбилейные – 60-е – президентские выборы в США.

По итогам голосования в каждом отдельном штате президента будут избирать 538 членов Коллегии выборщиков, представляющие избирателей каждого штата – для победы на выборах кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов. Нынешний состав Коллегии изменился по сравнению с выборами 2020 года по результатам переписи 2020 года – штаты, традиционно поддерживающие демократов, потеряли три голоса в Коллегии. Эти голоса получили штаты, поддерживающие республиканцев – однако общее количество выборщиков не претерпело изменений.

Кандидатами Демократической и Республиканской партий станут победители партийных выборов – праймериз.

Ряд партийных организаций еще не определили точные даты проведения праймериз. По предварительным данным первые республиканские праймериз пройдут в штате Айова 22 января 2024 года (в Айове проводится кокус – способ голосования, процедурно отличающийся от праймериз). За Айовой последует Нью-Гэмпшир (13 февраля). Праймериз завершатся в июле.

Республиканская партийная конвенция, на которой будет официально избран кандидат партии на президентских выборах, состоится 15-18 июля 2024 года в Милуоки, штат Висконсин. Кандидата будут избирать 2 467 делегатов, из них 75 будут иметь право свободного голосования (для победы кандидат должен будет получить 1 234 голоса делегатов).

В феврале 2023 года Национальный комитет Демократической партии принял решение отказаться от традиции проведения первых партийных выборов в Айове. Поэтому сезон праймериз демократов стартует в Южной Каролине 3 февраля 2024 года. Далее последуют 6 февраля Нью-Гэмпшир и Невада, 13 февраля – Джорджия и 27 февраля Мичиган.

По традиции, партия, лидер которой занимает Белый дом в год выборов, проводит партийный съезд последней. Конвенция демократов пройдет 19-22 августа 2024 года в Чикаго. Кандидата в президенты будут выбирать 4 518 делегатов, 744 из которых (их называют «суперделегатами») будут иметь право проголосовать по личному выбору, а не согласно результатам праймериз в их штатах.

Демократы

ДЖО БАЙДЕН

Фото: The White House

Действующий президент США традиционно считается лидером своей партии и, в подавляющем большинстве случаев, выигрывал праймериз. Однако ветеран американской политики Байден – необычный кандидат. В год выборов ему исполнится 81 год: на прошлых выборах Байден установил рекорд, став самым возрастным президентом в истории страны (78). Опросы показывали, что большинство сторонников демократов выступали против того, чтобы он вновь баллотировался в президенты – и почтенный возраст был назван одной из важнейших причин.

Байден на протяжении десятилетий принимал участие во внешней политике США, сперва в качестве сенатора (он впервые посетил Москву в 1973 году), впоследствии вице-президента и, наконец, президента. СССР, впоследствии Россия и чуть позже Украина всегда были среди его внешнеполитических приоритетов.

В 2009 году Байден, представляя администрацию Барака Обамы на Мюнхенской конференции по безопасности, призвал к перезагрузке отношений с Россией. Однако в 2014 году, после захвата Крыма Россией, Байден стал главным координатором американской помощи Украине. В октябре 2020 года в интервью телеканалу CBS он назвал Россию крупнейшей угрозой безопасности США, в марте 2021 года в интервью CNN назвал Владимира Путина – «убийцей», а в марте 2022 года – «военным преступником».

Противостояние российской агрессии 2022 года стало одним из внешнеполитических приоритетов администрации Байдена. США ввели в отношении России беспрецедентно жесткие санкции и организовали международную коалицию, главными задачами которой стало сдерживание России и поддержка Украины. США также оказывают Украине масштабную военную, экономическую и политическую поддержку.

МАРИАННА УИЛЬЯМСОН

Уильямсон (сейчас ей 70 лет) – известная писательница, бизнесвумен, благотворительница и активистка, несколько ее книг стали бестселлерами. Наибольшую известность получили книги Уильямсон, посвященные темам духовного саморазвития и мотивации. Уильямсон несколько раз принимала участие в выборах разного уровня, в том числе президентских, но не добилась успехов.

В программе Уильямсон уделено очень мало внимания ее приоритетам во внешней политике, за исключением того, что она намерена создать в США Министерство мира, сократив бюджет Пентагона.

В различных статьях и выступлениях она выражала возмущение вмешательством российских хакеров и спецслужб в выборы. Уильямсон также подчеркнула, что США должны пытаться разрешить конфликт России и Украины мирными методами, однако в программной статье, опубликованной в феврале 2023 года, она указала: «Жестокое, авторитарное правительство России и жестокости, совершенные российскими войсками в Украине, наглядно демонстрируют, к чему приведет российское завоевание Украины. Отказ от предоставления американской помощи Украине будет означать только одно: конец Украины». При этом Уильямсон подчеркнула, что США не должны выдавать Украине «незаполненный чек», куда можно вписать любую сумму.

РОБЕРТ КЕННЕДИ-МЛАДШИЙ

69-летний племянник президента Джона Кеннеди и сын генпрокурора США Роберта Кеннеди стал пятым членом клана, вступившим в президентскую гонку. Кеннеди получил юридическое образование, стал успешным практикующим юристом, некоторое время пробыв на государственной службе. В последние десятилетия Кеннеди концентрируется на социальном активизме – выступает в защиту окружающей среды и ведет борьбу с ископаемым топливом, ядерной энергетикой, вакцинами, став одним из лидеров движения антиваксеров.



Внешнеполитическая программа Кеннеди – подчеркнуто изоляционистская. Относительно войны, которую Россия ведет против Украины, он декларирует: «Наиболее важный приоритет – прекратить страдания украинцев, жертв жестокого российского вторжения, но также и жертв американских геополитических махинаций (…). Мы должны определиться: наша задача – помочь храбрым украинцам защитить свой суверенитет, или использовать Украину в качестве пешки для ослабления России? Роберт Кеннеди выбрал первое».



Кеннеди предлагает, чтобы американские войска и ядерное оружие были отведены от российских границ; Россия вывела войска из Украины и гарантировала ее независимость; на восток Украины должны быть введены миротворцы ООН.

РЕСПУБЛИКАНЦЫ

ДОНАЛЬД ТРАМП

Фото: The White House

Дональд Трамп – единственный в истории президент США, дважды подвергнутый импичменту, и первый экс-президент США, в отношении которого выдвинуто уголовное обвинение.

Во время своего президентства Трамп демонстрировал подчеркнуто уважительное отношение к президенту РФ Владимиру Путину. В частности, он заявил, что верит заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в американские выборы, хотя спецслужбы и Министерство юстиции США пришли к противоположному выводу.

Трамп также выступал за возвращение России в состав Большой Семерки, откуда она была исключена после захвата украинского Крыма. В то же время Трамп ввел в отношении России жесткие санкции.

В свою очередь, второму импичменту Трамп был подвергнут после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он призвал Зеленского изыскать компрометирующую информацию на кандидата в президенты США Джо Байдена, своего соперника. В 2019 году Трамп заморозил помощь Украине, заявив, что причиной является украинская коррупция.

Когда в начале 2022 года Путин сконцентрировал ударную группировку войск на границе с Украиной, Трамп назвал его «гением». После начала вторжения Трамп неоднократно декларировал, что будь он президентом, Россия бы не атаковала Украину, и что он способен завершить войну за сутки. Он также выражал возмущение, что США расходуют на помощь Украине намного больше, чем европейские государства.

В мае 2023 года на вопрос телеканала CNN, кого Трамп хочет видеть победителем в этой войне, Трамп ответил, что он думает в иных терминах, и хочет лишь, чтобы люди перестали гибнуть.

В конце июня в интервью Reuters он заявил, что США должны стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной и не исключил, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы остановить войну. Трамп добавил, что украинцы «заслужили огромное уважение».

МАЙК ПЕНС

Photo: Shealah Craighead/President of the United States

Пенс (64 года) – экс-вице-президент США в президентство Дональда Трампа. Он бывший конгрессмен (заседал в Палате представителей с 2001 по 2013 год) и бывший губернатор штата Индиана. Пенс традиционно пользуется поддержкой религиозных избирателей, он придерживается консервативных взглядов в версии Рональда Рейгана. На официальном сайте Пенса нет раздела о его планах в области внешней политики.

В феврале 2023 года в интервью телеканалу NBC он предупредил, что Путин не остановится на Украине: «Мы должны понять реальную угрозу долговременной агрессии России в Европе».

В июне 2023 года Пенс стал первым кандидатом в президенты-2024 от Республиканской партии, посетившим Киев и встретившимся с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью CNN он заявил, что отражение российской агрессии против Украины – в национальных интересах США. Позже он подчеркнул, что «глубоко убежден, что в большинстве своем американцы сознают, что мы – лидер свободного мира. Отстаивание свободы и поддержка тех, кто борется за свою свободу, – это всегда дело Америки».

НИККИ ХЕЙЛИ

Никки Хейли (51 год), первая женщина индийского происхождения, занявший пост министерского уровня и первая женщина-губернатор, принадлежащая к расовому меньшинству. Хейли занялась бизнесом, позднее была избрана в Палату представителей Южной Каролины, стала губернатором этого штата и послом США в ООН. Она – одна из нескольких членов администрации Дональда Трампа, вступивших в борьбу за президентство.

В области внешней политики взгляды Хейли напоминают взгляды президента Рональда Рейгана. Она всегда выступала за укрепление НАТО и жесткую политику в отношении России, хотя считает главной угрозой коммунистический Китай. 3 июня 2022 года Хейли заявила, что США и НАТО обязаны продолжать поддерживать Украину, призвала подвергнуть российские компании санкциям и предоставить Украине истребители.

5 июня 2023 года Хейли подвергла критике изоляционистов Трампа и Рона Десантиса, которые утверждали, что агрессия России в Украине – это «территориальный спор», подчеркнув, что «победа Украины – в интересах нашей страны».

РОН ДЕСАНТИС

Фото: Gage Skidmore

Губернатор штата Флорида Десантис (44 года) считался надеждой Республиканской партии: он сенсационно превратил Флориду из «спорного» в республиканский штат. Десантис получил юридическое образование, служил военным юристом в ВМС США и быстро сделал политическую карьеру. На посту конгрессмена он, в частности, занимался темой международных отношений. Общенациональную известность Десантис приобрел во время пандемии COVID-19, когда отказался прибегнуть к жестким карантинным мерам. Десантиса часто называют носителем идеологии «трампизм без Трампа».

На официальном сайте Десантиса нет информации о его планах в области внешней политики, за исключением обещания вести борьбу с нелегальной миграцией. Известно, что он критически относится к позиции, которую декларировали многие президенты США – и демократы, и республиканцы – что выживание американской свободы зависит от выживания свободы в иных странах. После захвата российскими войсками Крыма в 2014 году конгрессмен Десантис призывал администрацию Барака Обамы поставить оружие Украине.

Однако в марте 2023 года он заявил в интервью телеканалу Fox News: «У США есть много национальных интересов, но более активное вовлечение в территориальный спор между Россией и Украиной не относится к их числу». Тогда Дональд Трамп заявил, что Десантис повторяет его слова, а многие республиканцы подвергли Десантиса критике. Чуть позже Десантис в интервью тому же Fox News назвал президента РФ Владимира Путина «военным преступником» и подчеркнул, что его слова о «территориальном споре» были неверно интерпретированы.

КРИС КРИСТИ

Кристи (60 лет), бывший губернатор штата Нью-Джерси, уже пытался бороться за президентство в избирательный цикл 2016 года. Потерпев неудачу на праймериз, он активно поддержал будущего победителя Дональда Трампа. Впоследствии Кристи выражал глубокое разочарование, что Трамп не предоставил ему должности в своей администрации. Ныне Кристи строит свою избирательную кампанию, критикуя Трампа. В мае 2023 года в интервью радиоведущему Хью Хьюитту Кристи назвал Трампа «куклой Путина», в июне 2023 года в интервью FT он заявил, что «Трамп хочет быть Путиным в Америке».

Кристи, который долгое время руководил либеральным штатом, считается умеренным консерватором. У него практически нет опыта в области внешней политики, на официальном сайте отсутствует соответствующий раздел.

Однако он высоко оценивал президентов Вудро Вильсона (при нем США вступили в Первую мировую войну) и Франклина Рузвельта (Вторая мировая война), выступивших против тираний. В марте 2023 года Кристи подверг критике взгляды Рона Десантиса, который тогда заявил, что поддержка Украины – не в жизненных интересах США: Кристи сравнил Десантиса с британским премьером Невиллом Чемберленом, призывавшего к «умиротворению» Гитлера.

Кристи также выступает за более жесткую политику в отношении Китая и Мексики.

ВИВЕК РАМАСВАМИ

Рамасвами (37 лет) – предприниматель, основатель и владелец компаний, действующих в различных сферах бизнеса – от финансов до биотехнологий. Его состояние оценивается в 600 млн долларов.

В последние годы Рамасвами приобрел определенную известность как правоконсервативный активист и сторонник Дональда Трампа (ныне он декларирует, что готов более успешно реализовать лозунг Трампа «Америка на первом месте»). Он автор нескольких книг, ставших бестселлерами. Ранее не участвовал в выборах.

В области внутренней политики Рамасвами, в частности, предлагает упразднение некоторых федеральных агентств – в том числе, ФБР и Налоговой службы. В области внешней политики делает ставку на противостояние коммунистическому Китаю.

Упоминания о России и Украине на официальном сайте кандидата отсутствуют, однако в интервью телеканалу ABC News в июне 2023 года Рамасвами высказался за прекращение американской помощи Украине и замораживание конфликта по принципу корейской модели. Он подчеркнул, что не доверяет президенту РФ Владимиру Путину, однако выступает против того, чтобы эта война превратила Россию в полноценного союзника Китая. Для этого Рамасвами готов навечно заблокировать возможность вступления Украины в НАТО.

АСА ХАТЧИНСОН

Хатчинсон (72 года) – бывший конгрессмен США, бывший заместитель министра внутренних дел и бывший губернатор штата Арканзас (он провел в этой должности два срока). Хатчинсона считают традиционным консерватором.

В программе Хатчинсона есть пункты «Национальная безопасность» («Мощная национальная безопасность – фундамент нашей демократии»), «Энергетическая безопасность», «Китай» («Привлечь Китай к ответственности») и «Россия», в котором указано: «Россия – угроза нашей национальной безопасности и угроза, к которой мы обязаны относиться серьезно. (…) Мы должны быть жесткими с Россией и не уступать давлению Путина».

По мнению Хатчинсона (высказанном в речи в Лос-Анджелесе в декабре 2022 года), США обязаны продолжать оказывать поддержку Украине, поскольку «Россия на остановится на Украине, она пойдет дальше». В мае 2023 года он заявил в интервью телеканалу Fox News: «Необходимо поддерживать угнетенные государства против угнетателей».

ТИМ СКОТТ

Тим Скотт (57 лет) – сенатор от штата Южная Каролина (по иронии судьбы, в 2012 году он был назначен сенатором тогдашней губернаторкой Никки Хейли, которая теперь стала его соперницей в борьбе за президентство). Поясним: в случае, если действующий сенатор умирает или по какой-то причине не в состоянии выполнять свои обязанности, губернатор штата назначает временного сенатора, который занимает этот пост до проведения новых выборов: Скотт выиграл эти выборы, став первым за полтора столетия афроамериканцем, выигравшим выборы в масштабах всего штата. Ныне – он единственный чернокожий сенатор США-республиканец. Скотт – опытный политик регионального уровня, он избирался на различные посты в легислатурах разного уровня в штате. Скотта считают религиозным консерватором.

На сайте Скотта отсутствует раздел о его внешнеполитических приоритетах. Однако он регулярно высказывается на эту тему. Так, Скотт заявлял, что «Китай начал экономическую Холодную войну, США ее закончат».

В мае 2023 года Скотт, выступая в городе Гринвилл, Южная Каролина, заявил, что поддержка Украины – в жизненных интересах США: «Ослабление российской военной машины – в интересах США и позволяет решить две проблемы, без использования американских войск. Во-первых, это предотвращает атаку на нашу территорию. Во-вторых (…) это уменьшает вероятность того, что у России будет оружие, необходимое для атаки на территорию стран НАТО, что приведет к нашему вовлечению (в конфликт)».

ДУГ БЁРГАМ

Бёргам (66 лет) – бывший бизнесмен (он управлял компанией Great Plains Software, которую приобрел Microsoft за 1 млрд долларов), ушедший в политику и дважды побеждавший на выборах губернатора штата Северная Дакота. У него нет внешнеполитического опыта, однако на его официальном сайте указано, что он считает одним из трех главных приоритетов своего президентства (самым главным должно стать укрепление экономики, в том числе за счет укрепления энергонезависимости США) укрепление национальной безопасности США: «Мы должны бороться за то, чтобы объединить страну против наших общих врагов – таких, как Китай и Путин». Считается, что Бёргам – традиционный консерватор.

В выступлениях и интервью Бёргам говорит, что вторжения России в Украину нельзя было допустить, но раз война началась, необходимо сделать так, чтобы Россия не победила, «потому что ее победа – это победа Китая». Он также выступает за строгий контроль за помощью, предоставляемой Соединенными Штатами Украине, и за то, чтобы европейские союзники тратили больше ресурсов на помощь Киеву.

ФРЭНСИС СУАРЕС

Суарес (45 лет) – американец кубинского происхождения, популярный мэр Майами и сын мэра Майами. Себя он считает традиционным консерватором – как большинство кубино-американцев, в последние годы Суарес выступал против коммунистических режимов, правящих Кубой и Венесуэлой.

После начала российского вторжения Суарес сделал несколько заявлений в поддержку Украины. Так, он написал в «Инстаграме»: «Демократии всего мира объединились ради сохранения свободы. Народ Украины нуждается в нашей помощи».

В марте 2023 года Суарес опубликовал статью в журнале National Review, в которой декларировал: «Война в Украине – это не территориальный диспут. Это геополитическая борьба между двумя конкурирующими взглядами на мир. (…) Если мы не остановим путинский режим сегодня, Россия и ее союзники в Пекине продолжат войну со свободным миром, в том числе и здесь, в Америке».

УИЛЛ ХЕРД

Уилл Херд (45 лет) представлял один из округов Техаса в Конгрессе в 2015-2021 годы (он не добивался переизбрания на очередной срок). Херд – ветеран ЦРУ, в частности, работавший в Афганистане. После ухода из Конгресса он работал в исследовательском центре German Marshall Fund, занимающимся вопросами трансатлантического сотрудничества. На его сайте есть раздел «Внешняя политика», на котором размещены ссылки на статьи кандидата.

В 2018 году Херд опубликовал статью в газете The New York Times, где утверждал, что Путин манипулирует тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

В июне 2023 года в интервью телеканалу ABC News Херд подверг критике администрацию Байдена за то, что США не помогли Украине воспользоваться мятежом Пригожина. Он также призвал увеличить военную помощь Украине, включая создание бесполетной зоны над украинской территорией для ее защиты от российских воздушных атак.

СТИВ ЛАФФИ

Лаффи (61 год), бывший топ-менеджер крупной финансовой компании и бывший мэр города Крэнстон, штат Род-Айленд, который, как он утверждает, спас от финансового краха. Лаффи ранее неудачно участвовал в выборах в Конгресс и Сенат США.



На официальном сайте Лаффи есть раздел «Китай»: кандидат считает необходимым противостоять Китаю, в том числе – путем прекращения торговли с ним.



В интервью телеканалу Newsmax в марте 2023 года Лаффи заявил, что Россия пыталась покорить Украину «со времен Ивана Грозного» и «мы не должны предоставить ей этой возможности». Он также предложил, чтобы государства НАТО тратили на военные нужды 5-10% ВВП (ныне поставлена цель достичь уровня 2%).



ЛАРРИ ЭЛДЕР

Ведущий популярного радиошоу и публицист Элдер (61 год) в 2021 году боролся за должность губернатора традиционно демократической Калифорнии, но проиграл. Элдер придерживается правоконсервативных взглядов.

В марте 2022 года он опубликовал колонку, в которой призвал оказать помощь Украине, сравнив путинский режим с гитлеровским. Впоследствии он неоднократно декларировал, что помощь Украине в победе над Россией – в интересах США.

Алекс Григорьев, VOA