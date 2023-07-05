Жительницу Массачусетса, застрявшую на 3 дня в болоте, нашли живой

Женщина из Массачусетса, застрявшая в болоте на протяжении 3 дней, была найдена живой после того, как путешественники услышали ее крики о помощи.

Полиция штата Массачусетс объявила, что жительница штата, пропавшая на прошлой неделе, была найдена в районе болот, в 40 милях южнее Бостона. 31-летняя Эмма Тетевски была объявлена пропавшей 26 июня.

В минувший понедельник сотрудники полиции Истона были направлены в парк Бордерленд после того, как путешественники позвонили по телефону 911 и сказали, что слышали крики женщины, просившей о помощи в болотистой местности.

Прибыв на место, сотрудники полиции Истона слышали Тетевски, но не могли ее увидеть. Три полицейских преодолели 15 метров от берега, проходя через густой кустарник и болото, чтобы достичь Тетевски. Сообщается, что она провела на этом месте как минимум три дня.

Сотрудники полиции вернули Тетевски на сушу, и ей оказали медицинскую помощь сотрудники пожарной части Истона.

Тетевски была доставлена в госпиталь “Good Samaritan” в Броктоне с серьезными, но не угрожающими жизни, травмами.