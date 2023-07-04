Прототип летающего автомобиля разрешили испытывать в США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало стартапу из Калифорнии разрешение на разработку и испытания первого электрического транспортного средства, которое может и летать и ездить по дорогам, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Телекомпания CNN сообщила в понедельник, что проект компании Alef Aeronautics Inc получил сертификат летной годности и добро на испытательные полеты.

Транспортное средство Alef Model A является первым летательным аппаратом, который может ездить по дорогам общего пользования и парковаться как обычный автомобиль, утверждают его создатели.



Ожидается, что Model A сможет вертикально взлетать и приземляться. Предполагается, что автомобиль будет вмещать одного-двух пассажиров и преодолевать расстояние до 320 километров по земле и 180 километров по воздуху.

При этом на дороге Model A не сможет развивать скорость свыше 40 километров в час. «Предполагается, что если водителю нужна более высокая скорость, он прибегнет к полету», – говорится в пресс-релизе компании Alef Aeronautics.



Производитель рассчитывает начать продавать модели к концу 2025 года. Автомобиль будет стоить 300 тысяч долларов.



Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило телекомпании CNN, что оно выдало Alef Aeronautics сертификат летной годности для ограниченного набора задач: для исследований, разработок и проведения выставок.



Для движения по дорогам США компании еще придется получить разрешение от Национального управления безопасностью движения на трассах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), отмечает CNN.

Сейчас многие разработчики работают над созданием транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL).

Но в FAA отметили, что транспортное средство компании Alef Aeronautics отличается от других своей способностью функционировать как на дорогах, так и в воздухе, и при этом выглядеть как обычный автомобиль и парковаться на обычных автомобильных парковках.