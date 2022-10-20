Выходец из Украины представил в Калифорнии прототип летающего авто

Бывший житель Киева Евгений Духовный в минувшую среду представил в калифорнийском Сан-Матео «первый в мире» прототип летающего автомобиля. По словам основателя стартапа Alef Aeronautics, революционное изобретение посвящается его отцу – Леониду Духовному, бывшему советскому ученному-инженеру и диссиденту.

“Мой папа @Leonid Dukhovny с детства привил мне любовь к фантастике. Он цитировал Станислава Лема, Курта Воннегута, любил Азимова, Бредбери, и конечно Стругацких. То что я связал свою жизнь с научной фантастикой 100% от папы. Папа был инженером-ученым, который, среди прочего, разработал материал, который применяли в советских космических кораблях.

И папа передал мне инженерное мышление через ДНК”, – написал Евгений Духовный у себя в Фейсбуке.

Презентация проекта состоялась в Draper University в Сан-Матео. Стоит отметить, что основатель учебного заведения Тим Драйпер является одним из самых авторитетных венчурных инвесторов, в свое время вложивших средства в такие глобальные компании как Tesla, Skype, Hotmail, Cruise и скандальный Theranos.

Соинвесторами Духовного являются также выходцы из СНГ: Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров.

Согласно задумке стартаперов, машина спроектирована подобно “автомобильному дрону”, который функционирует как в режиме вертикального, так и горизонтального полета. Состоящий из карбона и других полимеров кузов автомобиля после взлета переворачивается на бок и “становится на крыло”, пролетая над заторами и пробками. В действие машину приводят несколько мощных пропеллеров.

Стоимость готового автомобиля-дрона планируется в районе $300 тыс. Алеф оценивает дальность полета в 200 миль (322 км) и дальность полета в 100 миль.

Согласно Духовному, Драйпер является одним из основных инвесторов Alef Aeronautics.