Пересечение границы с десятой попытки, горы бумаг и годы ожидания в обмен на чувство свободы и безопасности – ЛГБТ-россияне, уехавшие в США, рассказали Русской службе «Голоса Америки», как они запрашивали убежище в стране.
Пересечение границы с десятой попытки, горы бумаг и годы ожидания в обмен на чувство свободы и безопасности – ЛГБТ-россияне, уехавшие в США, рассказали Русской службе «Голоса Америки», как они запрашивали убежище в стране.
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