Госдепартамент вскоре объявит о новых мерах против ЧВК «Вагнер»

Новые санкции в отношении «Вагнера», о которых будет объявлено на этой неделе, касаются деятельности российских военных наемников в Африке, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент в ближайшие дни объявит о новых мерах по привлечению к ответственности российской частной военной компании «Вагнер» в связи с ее деятельностью в Африке. Грядущие санкции не связаны с неудавшимся мятежом основателя «Вагнера», уточнил во вторник официальный представитель Госдепартамента Мэтт Миллер.

Миллер не уточнил, какими именно будут меры, которые Госдепартамент собирается ввести в отношении российских военных наемников.

«Это действия, которые мы предпринимаем против “Вагнера”, не в связи с событиями, которые произошли в эти выходные, а в связи с их предыдущей деятельностью», — сказал Миллер, добавив, что речь идет о деятельности группы в странах Африки.

«Мы продолжаем внимательно следить за деятельностью “Вагнера” как в Украине, так и в Африке, и где бы они еще ни действовали. Мы продолжаем внимательно следить за действиями, которые они предпринимают, и которые противоречат интересам стран, в которых они работают, и мы будем… продолжать принимать меры для привлечения их к ответственности», – добавил Миллер.

Представитель Госдепартамента также прокомментировал роль Александра Лукашенко в разрешении ситуации с мятежом, инициированным Евгением Пригожиным против российского военного руководства. Лукашенко лично вел переговоры с лидером вагнеровцев, пообещав Пригожину и его наемникам гарантии безопасности и пригласив «Вагнер» перебазироваться на территорию Беларуси.

«Куда бы ни приходил “Вагнер”, за ним следуют смерть и разрушения. Это дестабилизирующий фактор, – подчеркнул Миллер. – И поэтому решение президента Лукашенко принять Пригожина в Беларуси, я думаю, является еще одним примером того, как он выбирает интересы Владимира Путина и интересы Кремля, а не интересы белорусского народа».

Представитель Госдепартамента напомнил, что в Соединенных Штатах Евгению Пригожину были предъявлены обвинения в нарушении закона, и в Вашингтоне «хотели бы, чтобы он предстал перед судом за преступления, которые он, предположительно, совершил».

Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Центральноафриканской Республики и России, обвинив их в участии в незаконных сделках с золотом в целях финансирования ЧВК «Вагнер».

Санкции Минфина США направлены против четырех компаний, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее лидером Евгением Пригожиным.