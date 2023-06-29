Блинкен: события вокруг Пригожина не закончены, Путину был брошен вызов

Госсекретарь США заявил, что президент России сам создал ситуацию, которая привела к появлению у него проблем вроде мятежа группы «Вагнер», пишет Данила Гальперович из VOA.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в среду в исследовательской организации «Совет по международным отношениям» (Council of Foreign Relations) в Нью-Йорке, высказал мнение, что ситуация в российской власти после мятежа Евгения Пригожина является «подвижной картиной, в которой мы еще не видели последний акт».



Энтони Блинкен напомнил, что Пригожин, «как и господин Путин, совершил ужасающие зверства в Украине, Африке и Сирии. Куда бы ни пошла группа «Вагнер», за ними следуют смерть, разрушение и эксплуатация».



«Но тот факт, что он бросил прямой вызов президенту Путину, тот факт, что… он поставил под сомнение те самые предпосылки, которые Путин выдвинул для войны, является знаменательным» – добавил госсекретарь США.



«Если взглянуть назад, то удивительно, как далеко мы ушли от того положения, в которое мы видели 16 месяцев назад – когда российские войска были на окраинах Киева, когда они думали, что возьмут город за считанные дни и сотрут Украину с карты мира как независимую страну. Теперь мы видим ситуацию, как в прошедшие выходные, когда военная сила двигалась на столицу России, на Москву – и это были наемники, которых создал сам Путин» – сказал Энтони Блинкен.



По словам госсекретаря США, эта ситуация показала, «насколько агрессия против Украины была провальной для Путина по всем направлениям».



«Мы видим, что это так практически по всем показателям: Россия находится в худшем экономическом состоянии, как и в худшем состоянии с военной точки зрения. Ее позиции в мире резко ухудшились. Путину удалось отвадить Европу от российских энергоносителей больше чем за год. Его действия также способствовали тому, что НАТО стало сильнее, сплочённее и больше. И, конечно же, ему удалось оттолкнуть (от России) практически каждого украинца, а также объединить Украину, как никогда раньше» – полагает Энтони Блинкен.



Возвращаясь к мятежу наемников из группы «Вагнер» и их лидера Евгения Пригожина, Блинкен подчеркнул, что этот эпизод «продемонстрировал масштабы этого внутреннего провала очень ясно», и выразил уверенность в том, что «у Путина теперь появилось много новых вопросов, на которые он должен ответить».



При этом глава американской дипломатии призвал воздержаться от прогнозов и заявил, что не готов «предсказать, к чему это все придет».



В ходе выступления и ответов на вопросы в «Совете по международным отношениям» Энтони Блинкен отметил важность помощи западных стран Украине в ее сопротивлении российской агрессии и будущем восстановлении страны:



«Помимо выдающихся усилий, которые были предприняты, чтобы помочь Украине и гарантировать, что у нее есть все необходимое для контрнаступления, когда она пытается вернуть землю, захваченную у нее Россией, в этом есть и долгосрочный аспект… Мы должны устойчиво работать над тем, чтобы помочь Украине нарастить свой потенциал сдерживания и обороны в среднесрочной и долгосрочной перспективе – чтобы Путин не смог повторить свое «предприятие» через год, через два года или через пять лет».



Госсекретарь США также счел очень важной недавнюю конференцию в Лондоне по восстановлению Украины, в которой он сам принимал участие.



Основной темой выступления Энтони Блинкена в «Совете по международным отношениям» было его видение развития международных отношений и роли в них США в ближайшем будущем. Госсекретарь США также пообещал предпринять все усилия для освобождения американцев, находящихся в заключении в России, – журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и ветерана морской пехоты США Пола Уилана.