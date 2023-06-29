Против Amazon подан иск за взимание платы за Amazon Prime без разрешения пользователей

Против Amazon подан иск за регистрацию и взимание платы за Amazon Prime без разрешения пользователей.

Наверняка, вы сталкивались с таким явлением: оформляя заказ онлайн, вы неожиданно для себя оказываетесь подписанным на услугу, которую может быть трудно отменить.

21 июня Федеральная торговая комиссия (FTC) подала иск против Amazon, заявив, что Amazon нарушила закон, зарегистрировав людей в своей службе подписки Amazon Prime без их разрешения, продолжая взимать с них плату и затрудняя отмену подписки.

FTC утверждает, что компания использовала ряд препятствий, известных как «темные шаблоны» (dark patterns), чтобы клиентам было трудно понять, что они подписались на Prime. Эти темные паттерны также мешали людям отменять свои подписки Prime, заставляя их искать инструкции в Интернете, а затем переходить по сложным дополнительным страницам на сайт Amazon для отмены. Часто потребители звонили в службу поддержки Amazon только для того, чтобы вернуться на веб-сайт для отмены.

FTC предлагает соблюдать несложные правила, чтобы избежать нежелательных услуг и сборов при совершении покупок в Интернете:

Следите за тем, что входит в вашу корзину. Даже если вы очистите корзину и покинете сайт, не совершив покупку, вы все равно можете быть уже зарегистрированы.

Следите за предварительно отмеченными флажками. Они могут подписать вас на продукт или услугу.

Внимательно просмотрите свой заказ перед завершением транзакции. Если было добавлено что-то, что вам не нужно, обязательно удалите это.

Убедитесь, что с вас не списали деньги за то, что вы не хотите покупать. Проверьте подтверждение заказа, чтобы это увидеть. Если вы это сделали, свяжитесь с компанией, чтобы отменить и получить возмещение. Убедитесь, что вы получили письменное подтверждение, которое обязательно нужно сохранить!

Следите за выписками своего банка или кредитной карты. Если у вас есть подписка, вы пытались ее отменить, и компания не перестает списывать средства с вашей учетной записи, оспорьте это с эмитентом вашей кредитной или дебетовой карты.

Найдите автообновление. Если вы не отмените автообновление/автоподписку, с вас будет по-прежнему взиматься плата.

Если компания подписала вас на услугу по подписке без вашего разрешения или если у вас возникли проблемы с отменой услуги по подписке , сообщите об этом в Федеральную торговую комиссию по адресу.