ИИ будет обманывать телефонных мошенников

Эксперты по кибербезопасности австралийского Университета Маккуори изобрели многоязычный чат-бот, предназначенный для удержания мошенников на долгих фальшивых звонках и сокращения огромного количества людей, ежедневно теряющих деньги из-за глобальных преступников.

Новая система, названная Apate в честь греческой богини обмана, управляемая искусственным интеллектом, создала “жертв”, которые будут тратить время мошенников, чтобы избежать потерь в размере примерно 55 миллиардов долларов, которые люди ежегодно теряют из-за воров.

Apate будет «обманывать мошенников», используя голосовые клоны для ведения разговоров с настоящими мошенниками. Технология запатентована.

Идея пришла профессору Каафару во время обеда с семьей, когда позвонил мошенник. Он разыграл мошенника, чем рассмешил своих детей, и смог продержать его на линии в течение 40 минут.

В настоящее время команда тестирует чат-ботов на мошеннических звонках в реальном времени, перенаправляя звонки, предназначенные для жертв, на тестовый прототип с широким спектром персонажей.

Для тестирования номера телефонов были размещены по всему Интернету, и в результате тестировщики обнаружили, что боты довольно хорошо реагируют на некоторые сложные ситуации, когда мошенники запрашивают информацию, которой боты не обучались – боты адаптируются и выдают очень правдоподобные ответы.

По словам профессора-разработчика, эта технология “имеет огромный потенциал в глобальном масштабе; если мы сможем перенаправить многие из тех спам-звонков, которые в настоящее время блокируются провайдерами, и направить мошенников на ботов Apate, максимально связывая их время, вся индустрия перестанет быть жизнеспособной”.

“Если мошеннические чат-боты в конечном итоге будут разговаривать с чат-ботами, защищающими мошенников, вместо того, чтобы красть деньги у реальных людей, я буду считать это большой победой!” – говорит профессор Каафар.