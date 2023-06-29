Ресторан выплатит работникам $140 000 за “покаяние” лже-священнику

Калифорнийский ресторан, находящийся в районе Сакраменто, должен выплатить работникам $140 000 за “покаяние” ложному священнику.

Менеджер ресторана Taqueria Garibaldi нанял “священника”, который должен был выслушать признания в “грехах” сотрудников на рабочем месте. Это действие федеральные следователи называют “самыми бесстыдными» актами коррупции”.

Теперь ресторан должен выплатить $140 000 35 работникам в качестве задолженности по заработной плате и возмещения ущерба. Ресторану также придется заплатить 5000 долларов в качестве административного штрафа.

Суд также постановил, что подсудимым навсегда запрещено нарушать Fair Labor Standards Act. В частности, суд обязал Taqueria Garibaldi не предпринимать никаких действий, чтобы препятствовать сотрудникам отстаивать свои права; вмешиваться в любое расследование департамента или увольнять, угрожать или дискриминировать любого сотрудника, который, как считается, разговаривал со следователями.

Во время судебного разбирательства Департамент труда США в федеральном суде сотрудник Che Garibaldi Inc., оператора Taqueria Garibaldi, показал, что под видом священника ресторан предлагал сотрудникам человека для исповеди в рабочее время. Сотрудник сказал суду, что священник призвал рабочих “избавиться от грехов” и спрашивал их, не воровали ли они у работодателя, не опаздывали ли они на работу, причиняли ли что-либо вред своему работодателю или имели ли они плохие намерения по отношению к своему работодателю.

Che Garibaldi Inc. управляет двумя ресторанами Taqueria Garibaldi в Сакраменто и одним в Розвилле.

Действия суда от 8 мая 2023 года последовали за расследованием, проведенным Отделом заработной платы и рабочего времени Департамента труда, который обнаружил, что Taqueria Garibaldi не платила сотрудникам за сверхурочную работу (более 40 в рабочую неделю, что является нарушением).

Отделу заработной платы и рабочего времени также удалось узнать, что работодатель незаконно платил менеджерам из пула чаевых сотрудников, угрожал сотрудникам возмездием и неблагоприятными иммиграционными последствиями за сотрудничество с отделом и уволил одного работника, который, по их мнению, пожаловался в отдел.

Католическая епархия Сакраменто подтвердила, что не нашла «доказательств какой-либо связи» между фальшивым священником и их епархией.