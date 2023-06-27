Более 40 мировых компаний предоставят работу украинским беженцам

Более 40 глобальных компаний предоставят работу и обучение по всей Европе украинским другим беженцам.

Накануне Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, на саммите Tent European Business Summit в Париже 41 ведущая компания коллективно объявила об обязательствах предоставить работу и обучение по всей Европе более 250 000 украинским беженкам и беженцам из других стран.

Такие компании как Hilton, Marriott International и Teleperformance, взяли на себя обязательство принять на работу 13 680 беженцев; крупнейшие в мире кадровые агентства, включая Adecco, ManpowerGroup и Randstad, взяли на себя обязательство обеспечить работой 152 000 беженцев; и крупные компании, включая Accenture, Generali и Indeed, которые обязуются обучить более 86 000 беженцев.

На саммите также было объявлено о финансировании Google.org, благотворительной организации Google, для ускорения работы Tent в Польше, а также о новых партнерских отношениях с LinkedIn и Visa.

Бренды, которые намерены нанять украинцев и других беженцев в течение следующих трех лет по всей Европе, включают:

Amazon, не менее 5000 беженцев

Hilton, не менее 1500 беженцев

Marriott International, не менее 1500 беженцев

ISS, не менее 1000 беженцев

Teleperformance, наймет не менее 500 беженцев

Другие бренды, взявшие на себя обязательства по найму, включали Accenture, Adidas, Blackstone, BP, Duni Group, ESS Group, FCC Medio Ambiente, Hempel, Hyatt, Ipsos, KFC, Kyndryl, L’Oréal Group, Menzies Aviation, Novartis, PepsiCo, Pfizer, QSRP, Starbucks EMEA, Suez, The Body Shop и The Kraft Heinz Company.

Кадровые агентства взяли на себя обязательства по трудоустройству беженцев в течение следующих трех лет:

Adecco подключит к работе не менее 50 000 беженцев

Randstad подключит к работе не менее 40 000 беженцев

EWL Group подключит к работе не менее 35 000 беженцев

ManpowerGroup подключит к работе не менее 30 000 беженцев.

Компании, которые объявили о своих обязательствах проводить обучение, чтобы помочь беженцам развить востребованные технические навыки, такие как ИТ, программирование и кибербезопасность, а также получить лучшее представление о европейском рынке труда:

Accenture предоставит обучение и поддержку примерно 16 000 беженцев

Компания Indeed проведет обучение не менее 15 000 беженцев

Cisco проведет обучение не менее 10 000 беженцев

Microsoft проведет обучение не менее 5000 беженцев

Generali проведет обучение не менее 5000 беженцев

Полный список обязательств, о которых объявили компаниями на Саммите Tent European Business Summit в Париже, можно найти здесь.