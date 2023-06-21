ООН: 18 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Результат вторжения России в Украину: более 11 миллионов беженцев и перемещенных лиц

В 2023-м году на помощь беженцам и перемещенным лицам в Украине Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выделит миллиард сто миллионов долларов. Сам размер этой суммы свидетельствует о масштабах кризиса и массовых перемещений населения в результате полномасштабного вторжения России в Украину. Виктория Купчинецкая побеседовала с координатором гуманитарной помощи ООН в Украине Каролиной Биллинг.



Виктория Купчинецкая: Управление по делам беженцев преодолевает кризисы в разных странах по всему миру. По сравнению с другими — насколько масштабным является кризис в Украине?



Каролина Биллинг: По нашим подсчетам, около 18 миллионов украинцев в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи. И их количество все время растет, потому что война продолжается. Если посмотреть на эти цифры и на то, как стремительно обыкновенные люди, которые справлялись со своей жизнью без посторонней помощи, превратились в 18 миллионов человек, которым необходима гуманитарная помощь с той или иной форме, — масштаб вынужденного переселения людей поражает.



Виктория Купчинецкая: Какова самая последняя статистка о количестве перемещенных лиц и беженцев в результате этой войны?



Каролина Биллинг: Я хочу начать со статистики еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда около миллиона украинцев стали перемещенными лицами внутри Украины, они прибыли из Крыма, который был аннексирован Россией, и из восточных областей, из Донецка и Луганска, где продолжался военный конфликт. Но когда началась полномасштабное вторжение — четверть, треть населения страны всего за несколько недель вынуждены были покинуть свои дома.



И мы, сотрудники УВКБ, тоже были частью этих перемещений населения. У УВКБ было больше всего сотрудников в Мариуполе, в Славянске, в Северодонецке — в районах, которые сейчас или находятся под временным военным контролем Российской Федерации, или на линии фронта. У нас также были сотрудники в Киеве. И нам тоже пришлось покинуть эти районы вместе с миллионами украинцев, которые пытались спастись на западе страны. Я лично вернулась в Киев только в апреле 2022-го года.



На сегодня в Украине количество внутренне перемещенных лиц, людей, которые вынуждены были спасаться и уйти из своих домов, составляет около 5 миллионов человек. Это по общим оценкам, и эта цифра меняется каждый день, потому что каждый день людям приходится бежать из своих домов, потому что они подвергаются атакам. На востоке, в Харьковской, Днепропетровской областях, много внутренне перемещенных лиц, а также в Киевской области их очень много.



За границами Украины сейчас насчитывается около 6 миллионов 300 тысяч украинских беженцев, которые попросили убежища в других странах. Их очень много в Польше, в Молдове, в Румынии, в Чехии, в Германии, и какое-то количество за пределами Европы.



Виктория Купчинецкая: Расскажите, в чем эти люди нуждаются и как УВКБ им помогает?



Каролина Биллинг: Мы предоставляем им помощь в виде наличных денег на любые их нужды. Мы помогаем ремонтировать дома, разрушенные в результате обстрелов, или как альтернативу мы предоставляем сборные блочные дома для тех, чьи дома были полностью разрушены.



Также многие люди — я бы сказала все население — нуждаются в социально-психологической поддержке. Даже если ты живешь Не рядом с линией фронта, не на востоке лине на юге, а в Киеве, например, как я живу в Киеве, — только в мае этого года почти каждый день Киев подвергался ракетным ударам и атакам беспилотников. Мы просыпаемся в 2 часа, в 3 часа ночи под звуки сирен, под звуки взрывов, производимых системами противовоздушной обороны. Когда это продолжается день ото дня на протяжении длительного времени — для человека это огромный стресс.

Виктория Купчинецкая: Вам запомнились какие-то истории людей, которые вас особенно поразили, о которых вы часто вспоминаете?

Каролина Биллинг: Одна история сейчас вспоминается — 88-летней Раисы, я с ней познакомилась несколько недель назад в Запорожье, в районе, близком к линии фронта. Она жила в квартире в центре города Запорожье, который российские войска обстреляли ракетами в начале марта этого года. Она проснулась посреди ночи оттого, что спасатели службы по чрезвычайным ситуациям пытались вытащить ее из-под завалов. Ракета попала в ее квартиру. Она выжила, но сейчас она живет в общественном центре в Запорожье. Она мне говорила: «Эти спасатели, они мои ангелы, они спасли мне жизнь. Но у меня больше не осталось никаких вещей, кроме вот этой одежды, что была на мне. Все мои вещи были уничтожены вместе с моей квартирой». Это трагическая ситуация. Ей 88 лет! Она должна отдыхать, жить в мире и наслаждаться своими преклонными годами…

Я вижу, что украинскому правительству крайне небезразлично положение граждан страны. И последние 16 месяцев оно работает просто день и ночь, чтобы помочь людям, спасти их, поддержать их, показать им, что они не одиноки, помочь им найти, где жить, чем питаться… Такая сильная реакция украинского правительства является достаточно уникальной.

Виктория Купчинецкая: Какую помощь вы можете предоставить людям, которые живут на оккупированных российскими войсками территориях?

Каролина Биллинг: С самого начала полномасштабного вторжения Организация Объединенных Наций просила Россию предоставить ей доступ к этим людям. Но эти просьбы пока не были приняты. Теперь мы отправили новый запрос: предоставить доступ к людям в зоне затопления Каховской ГЭС в Херсонской области, чтобы мы могли им помочь. Но наш запрос пока не принят. Мы этим очень обеспокоены, потому что люди, которые живут на этой территории, мы думаем, находятся в очень сложной ситуации.

Виктория Купчинецкая, VOA