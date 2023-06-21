Марина Биллингс, помощник шерифа в штате Айдахо, эмигрировавшая в США из России обвинена в злоупотреблении властью, что, по мнению правосудия, могло привести к смерти бывшего олимпийского спортсмена, страдающего коровьим бешенством. Подозреваемая является “невестой по почте” из России.

Правоохранительные органы штата Айдахо предъявили обвинения против Марины Биллингс, подозревая ее в финансовой эксплуатации и жестоком обращении с бывшим олимпийским спортсменом по конькобежному спорту, 68-летним Борисом Лейкеным. Это повторные обвинения: такие же, как и в 2021 году, когда дело было отклонено из-за необходимости дополнительного расследования.

Сообщается, что муж Марины Биллингса, Роберт Биллингс, которого также обвиняли в 2021 году (в его случае эти обвинения позже были также отменены), не был повторно подвергнут обвинениям совместно с супругой.

Марина Биллингс работала сотрудником тюрьмы округа Бэннок, когда ей было предъявлено обвинение в прошлом году. Она познакомилась с Борисом Лейкеном, проживающим в Коттонвуд Хайтсе, через интернет в 2020 году. Сообщается, что конькобежец Борис Лейкен является выходем из России.

Марина выросла в Сибири и была владельцем рекламного агенства, в котором сама работала журналистом и фотографом. Она вышла замуж за американца и несколько лет назад ее приняли на работу поваром в тюрьму округа Баннок, где она зарекоммендовала себя прекрасным сотрудником. Спустя непродолжительное время она подала заявление на должность офицера исправительного учреждения.

Несмотря на то, что Биллингс была замужем, она начала ездить в Юту и установила близкие отношения с Лейкеном, говорится в обвинении.

Начиная с мая 2021 года, у Лейкена начались проблемы со здоровьем, и в апреле или мае того же года Биллингс переехала к Лейкену.

Лейкен скончался в возрасте 69 лет, “после того, как примерно за месяц до своей смерти ему было поставлено диагноз агрессивной и смертельной формы болезни Крейтцфельдта-Якоба, обычно называемой “коровьим бешенством”, гласят обвинения.

В ходе расследования обновленного завещания Лейкена следователи узнали, что нотариус был связан с Биллингс и нотариально удостоверил несколько документов в мае 2021 года, когда Лейкен находился в больнице, включая доверенность, директиву по медицинскому обслуживанию, завещание и акт наследия его дома.

Прокуроры утверждают, что еще один мужчина, позже идентифицированный как Роберт Биллингс, также присутствовал на подписании документов, но представил себя только в качестве друга Марины Биллингс.