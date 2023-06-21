Украина может получить дополнительные $6 млрд помощи из-за бухгалтерской ошибки Пентагона

Представитель Пентагона объявил, что бухгалтерская ошибка, выявленная в прошлом месяце, была значительно больше, чем заявлялось ранее, и помощь, предоставленная Украине, была переоценена на 6,2 миллиарда долларов, а не на 3 миллиарда долларов.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что детальная проверка бухгалтерской ошибки выявила, что ведомство учитывало стоимость замены оборудования, а не его балансовую стоимость при передаче оборудования из хранилищ Пентагона в Украину.

По ее словам, окончательные расчеты показывают, что ошибка составила $3,6 миллиарда в текущем финансовом году и $2,6 миллиарда в финансовом году 2022, который закончился 30 сентября 2022 года.

В результате, ведомство имеет дополнительные средства, которые могут быть использованы для поддержки Украины во время ее контратаки против России. “Эти деньги возвращаются и могут быть использованы Пентагоном”, – сказала Сингх.