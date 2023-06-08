Тара Рид (Tara Reade), работала помощницей в офисе Джо Байдена, когда дон был сенатором, стала известна широкой общественности во время президентских выборов 2020 года, обвинив Джо Байдена в сексуальных домогательствах и насилии над ней в 1993 году, заявила, что решила поехать в Россию после того, как получила угрозы из США.

Известно, что Джо Байден категорически отверг ее обвинения, кроме того – ни один из бывших сотрудников Байдена, журналисты The New York Times пообщались с с двумя десятками сотрудников, никогда не заявлял, что был свидетелем или слышал о каких-либо сексуальных домогательствах в его офисе в Сенате.

Итак, Тара Рид приехала в Москву в мае и дала пресс-конференцию в студии “Россия сегодня”, во время которой она заявила, что не чувствует себя в безопасности в США, выразила сожаление по поводу поддержки, которую американское правительство оказывает Украине, и сообщила о намерении просить о предоставлении российского гражданства, а также, что “находясь в России, чувствует, что находится под защитой и в безопасности”.

Примечательно, что на пресс-конференции Тара Рид сидела перед камерами рядом с Марией Бутиной, которую американские СМИ называют русской шпионкой, а ныне она депутат Госдумы.

Во время пресс-конференции Бутина пообещала обсудить возможность предоставления Рид российского гражданства и попросить Путина “ускорить рассмотрение ее запроса на получение гражданства”.