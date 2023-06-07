CNN: в Украине активизировались боевые действия, что может свидетельствовать о контрнаступлении ВСУ

В Украине активизировались боевые действия, что может свидетельствовать о начале контрнаступления ВСУ против российских войск, сообщили “американские и западные официальные лица” журналистам CNN.

Представитель НАТО и высокопоставленный чиновник европейской военной разведки сообщили журналистам CNN во вторник, что ВСУ в последние несколько дней начали проверку российских позиций артиллерийскими ударами и наземными атаками, чтобы найти уязвимые зоны, через которые они могут прорваться.

По мнению источников CNN, разрушение плотины в Новой Каховке может затруднить планы украинских вооруженных сил, не только вызвав гуманитарную катастрофу, которая обременит украинское правительство решением дополнительных проблем, но и затруднит переправу украинских войск через реку Днепр.

“Все, что было запланировано ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать… В конечном счете, уровень воды опустится, но, скорее всего, катастрофическое наводнение повлияет на мосты и дороги в этом районе, поэтому они могут быть непригодными для использования, как планировалось ранее”, – цитирует CNN одного из европейских послов в Вашингтоне.

Ранее сообщалось о проведении НАТО масштабных учений для сдерживания России, а также – о попытках украинской стороны разведки боем на южнодонецком направлении.