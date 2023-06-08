Прокуратура Херсонской области: Россия мешает спасать человеческие жизни

По меньшей мере, один человек погиб и несколько получили ранения в результате российского обстрела во время эвакуации из зоны затопления, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По меньшей мере, один человек погиб, и несколько человек получили ранения в результате российского обстрела Херсона и Херсонской области в четверг, во время эвакуации жителей из-за затопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщили украинские власти.



«В результате прицельных ударов оккупантов во время эвакуации в городе погиб мирный житель. Еще двое получили ранения», – сообщили в прокуратуре Херсонской области.



Прокуратура также сообщила, что в соседней деревне четыре местных жителя были ранены в результате обстрела.



«Обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома были затоплены», – сообщило МВД Украины, добавив, что Россия не оказала помощи пострадавшим на оккупированной ею территории в Херсонской области.



«И продолжает мешать Украине спасать самое ценное – человеческие жизни», – говорится в заявлении.



Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил ранее в четверг, что 68% затопленной территории Херсонской области находится на оккупированном Россией левом берегу Днепра.



Тем временем министерство сельского хозяйства Украины заявило в четверг, что страна может потерять несколько миллионов тонн урожая из-за затопления.

«Без источника водоснабжения невозможно выращивать овощи. Зерновые и масличные культуры будут выращиваться по экстенсивной модели с низкой урожайностью», – отмечается в заявлении министерства.



Министерство заявило, что разрушение плотины на этой неделе приведет к затоплению десятков тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на юге Украины и может превратить в пустыню не менее 500000 гектаров земли, оставшейся без орошения.



По словам министерства, затопленные земли потребуют полной агроэкологической оценки состояния почвы, и в большинстве случаев необходимо будет применить специальные методы восстановления почвы. Овощи, дыни, зерновые и масличные культуры являются основными продуктами, которые выращиваются на пострадавших землях.