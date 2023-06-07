Флорида переправляет незаконных иммигрантов в Сакраменто

Администрация губернатора Флориды Рона ДеСантиса подтвердила свое участие в переселении мигрантов рейсами в Сакраменто и опубликовала видео, которое, по их мнению, доказывает, что мигранты не были «похищены» и правоохранительные органы гуманно обращались с ними в процессе депортации.

Видео, предоставленное Департаментом управления чрезвычайными ситуациями Флориды, показывает фрагменты видеозаписей и фотографии мигрантов, подписывающих соответствующие документы (о депортации – SlavicSac.com) и танцующих под музыку в автобусе.

“Добровольное переселение во Флориде именно таким и является – добровольным. Устным и письменным согласием эти добровольцы выразили желание отправиться в Калифорнию”, – заявила представитель службы чрезвычайных ситуаций, Алисия Коллинз.

Как сообщает пресса, на прошлой неделе, как минимум, шестнадцать южноамериканских мигрантов были высажены у католического собора в Сакраменто. Некоторые из них совсем не ожидали оказаться в столице штата, за что правительство Калифорнии обвиняет Флориду.

В ответ на неожиданное прибытие мигрантов в Калифорнию Губернатор Гэвин Ньюсом выпустил следующее заявление:

“Сегодня генеральный прокурор Роб Бонта и я встретились с более чем десятком мигрантов в Сакраменто. Эти люди были доставлены из Техаса в Нью-Мексико, а затем перевезены частным самолетом в Сакраменто и оставлены перед дверью местной церкви без предупреждения. Мы тесно сотрудничаем с мэрией, а также с местными и некоммерческими партнерами, чтобы обеспечить достойное и уважительное отношение к прибывшим людям и помочь им достичь намеченного места назначения, ведя свои иммиграционные дела. Мое правительство также сотрудничает с Калифорнийским департаментом юстиции для расследования обстоятельств, связанных с оплатой поездки группы и выяснения, обманули ли организаторы переезда кого-то ложными обещаниями или нарушила ли они какие-либо уголовные законы, включая похищение человека”.