Российские радиостанции передали «обращение Путина» о мобилизации

Утром 5 июня в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях несколько радиостанций передали сообщение, под видом обращения президента Владимира Путина, о якобы введении в России военного положения и всеобщей мобилизации.

В эфире соцсетей появились ролики с этим “обращением”, которые быстро распространились среди пользователей.

“Россияне, братья и сестры”, – говорит диктор с голосом и интонацией, схожими с голосом Путина. “Сегодня в 4 утра украинские войска, вооруженные до зубов блоком НАТО, с согласия и поддержкой Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей”. Далее в “обращении” заявляется о введении военного положения на этих территориях, а жителей призывают эвакуироваться. “Путин” также говорит, что подпишет указ о всеобщей мобилизации.

Местные власти немедленно назвали это обращение фейком и заявили, что ситуация находится под контролем. Как эта запись попала в эфир радиостанций, остается загадкой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Путин не выступал с таким обращением. Пока никто не взял на себя ответственность за запись ролика и его попадание в эфир.

В последние дни наблюдается усиление обстрелов российских областей, находящихся вблизи украинской границы, в основном Белгородской области. Военное положение не объявлено, однако населению дано предписание об эвакуации. Украина отрицает причастность своих военнослужащих к рейдам на российскую территорию, утверждая, что эти атаки совершаются добровольческими формированиями из российских граждан, воюющими на стороне Киева.

Путин, объявляя о начале так называемой спецоперации в Украине 24 февраля 2022 года, утверждал, что в нее будут вовлечены только профессиональные военные. Однако в сентябре после ряда неудач на фронте была объявлена частичная мобилизация, в результате которой, по официальным данным, в армию было призвано около 300 тысяч гражданских лиц.