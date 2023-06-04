Владимир Зеленский заявил о готовности Украины начать контрнаступление против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Wall Street Journal о готовности страны начать контрнаступление против России. Он выразил уверенность в том, что Украине удастся справиться с вызовом, но признал, что это может занять некоторое время и будет сопровождаться большой ценой.

Зеленский отметил, что Россия имеет преимущество в воздушных силах, и отсутствие адекватной защиты от авиации противника создает риск большого числа жертв среди украинских военнослужащих во время контрнаступления. Он подчеркнул необходимость получения дополнительных систем ПВО типа Patriot для защиты как гражданского населения, так и украинских военных на передовой.

Президент также выразил признательность странам-партнерам за военную поддержку, отметив, что Украине нужно больше оружия и быстрые поставки, чтобы эффективно сопротивляться врагу. Зеленский подчеркнул, что украинские военные сильны и решительны, и стремятся вернуть оккупированные восточные и южные части Украины, которые находятся под контролем российских сил оккупации.